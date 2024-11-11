Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовского
Испания
11 ноября 2024, 03:27 | Обновлено 11 ноября 2024, 03:39
47
0

Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовского

После настолько детального изображения у фанатов вряд-ли останутся вопросы

11 ноября 2024, 03:27 | Обновлено 11 ноября 2024, 03:39
47
0
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовского
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

10 июня состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной».

На 13-й минуте матча форвард каталонской команды Роберт Левандовски отличился забитым мячом, который вскоре был отменен из-за положения вне игры. Однако дабы детально разобрать был ли там офсайд или нет не хватило обычных фото, предоставленных Ла Лигой.

В перерыве между половинами между арбитром встречи Гильермо Куадра Фернандес и тренером «Барселоны» Ханси Фликом возник спор:

«Вы говорите: «Это не офсайд». Что я могу сделать? Для вас это так, потому что это против вашей команды... Если VAR говорит, что это офсайд, зачем нам его придумывать? Послушайте меня... но зачем нам придумывать офсайд?», – сказал Куадра.

В конечном итоге сомнения насчет правильности решения развеяли эксперты, которые сделали более детализированный разбор эпизода.

ФОТО. Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовского

По теме:
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
ВИДЕО. Гол на последних минутах. Вальядолид и Атлетик сыграли вничью
Справились без Цыганкова. Жирона выиграла второй матч подряд в Ла Лиге
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад - Барселона офсайд (вне игры)
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью
Футбол | 10 ноября 2024, 12:46 1
ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью
ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью

Команды сыграют между собой в 13 туре УПЛ

ФОТО. Дочь легенды футбола объявила о помолвке. Он сделал это в Париже
Футбол | 10 ноября 2024, 04:08 0
ФОТО. Дочь легенды футбола объявила о помолвке. Он сделал это в Париже
ФОТО. Дочь легенды футбола объявила о помолвке. Он сделал это в Париже

Скоро у Алана Ширера будет зять

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича
Футбол | 10.11.2024, 18:45
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича
Челси и Арсенал разошлись миром в топ-матче АПЛ. Мудрик вышел на замену
Футбол | 10.11.2024, 20:30
Челси и Арсенал разошлись миром в топ-матче АПЛ. Мудрик вышел на замену
Челси и Арсенал разошлись миром в топ-матче АПЛ. Мудрик вышел на замену
Интер – Наполи – 1:1. Как Хакан не забил пенальти. Видео голов и обзор
Футбол | 11.11.2024, 02:37
Интер – Наполи – 1:1. Как Хакан не забил пенальти. Видео голов и обзор
Интер – Наполи – 1:1. Как Хакан не забил пенальти. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
09.11.2024, 22:08
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
09.11.2024, 07:49
Бокс
«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере
«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере
09.11.2024, 00:03
Футбол
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 3
Футбол
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
09.11.2024, 18:59
Футбол
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
09.11.2024, 04:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем