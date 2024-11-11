Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовского
После настолько детального изображения у фанатов вряд-ли останутся вопросы
10 июня состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной».
На 13-й минуте матча форвард каталонской команды Роберт Левандовски отличился забитым мячом, который вскоре был отменен из-за положения вне игры. Однако дабы детально разобрать был ли там офсайд или нет не хватило обычных фото, предоставленных Ла Лигой.
В перерыве между половинами между арбитром встречи Гильермо Куадра Фернандес и тренером «Барселоны» Ханси Фликом возник спор:
«Вы говорите: «Это не офсайд». Что я могу сделать? Для вас это так, потому что это против вашей команды... Если VAR говорит, что это офсайд, зачем нам его придумывать? Послушайте меня... но зачем нам придумывать офсайд?», – сказал Куадра.
В конечном итоге сомнения насчет правильности решения развеяли эксперты, которые сделали более детализированный разбор эпизода.
ФОТО. Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовского
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