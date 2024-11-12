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Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:18
132
0

Полесье одним из последних в УПЛ вернется к тренировкам. С кем спарринг?

Волки имеют представительство в сборной Украины

12 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:18
132
0
Полесье одним из последних в УПЛ вернется к тренировкам. С кем спарринг?
ФК Полесье Житомир

Как стало известно Sport.ua, житомирское «Полесье» только 15 ноября возобновит тренировочный процесс во время международной паузы, вызванной матчами сборных.

Это объясняется тем, что очередной календарный поединок волков с луганской «Зарей» будет завершать программу 14-го тура УПЛ и состоится 25 ноября.

Готовясь к противостоянию с луганской командой, волки 17 ноября сыграют спарринг с «Левым Берегом». Тренерский штаб не сможет рассчитывать в этом поединке на Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко, которые находятся в лагере сборной Украины, а также на Максима Мельниченко, вызванного к украинской молодежке.

Житомирское «Полесье» занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка.

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Полесье Житомир инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье - Левый Берег Левый Берег Киев товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футболист) Максим Мельниченко Полесье - Заря Заря Луганск
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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