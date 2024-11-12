Полесье одним из последних в УПЛ вернется к тренировкам. С кем спарринг?

Как стало известно Sport.ua, житомирское «Полесье» только 15 ноября возобновит тренировочный процесс во время международной паузы, вызванной матчами сборных.

Это объясняется тем, что очередной календарный поединок волков с луганской «Зарей» будет завершать программу 14-го тура УПЛ и состоится 25 ноября.

Готовясь к противостоянию с луганской командой, волки 17 ноября сыграют спарринг с «Левым Берегом». Тренерский штаб не сможет рассчитывать в этом поединке на Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко, которые находятся в лагере сборной Украины, а также на Максима Мельниченко, вызванного к украинской молодежке.

Житомирское «Полесье» занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка.