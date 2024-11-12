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Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 18:02 | Обновлено 12 ноября 2024, 18:23
314
0

Заря будет готовиться к Полесью без трех игроков молодежки

Команда Бартуловича отдыхает до 13 ноября

12 ноября 2024, 18:02 | Обновлено 12 ноября 2024, 18:23
314
0
Заря будет готовиться к Полесью без трех игроков молодежки
ФК Заря

Как стало известно Sport.ua, луганчане возобновят тренировочный процесс во время паузы в УПЛ – 13 ноября.

На 16 ноября у команды запланирован контрольный матч с «Колосом».

По имеющимся данным, в Ковалевке руководитель «Зари» Mладен Бартулович не сможет рассчитывать на Игоря Горбача, Алексея Гусева и Александра Яцыка, вызванных в молодежную сборную Украины.

Остальные – в строю, что позволит качественно подготовиться к очередному календарному поединку – с «Полесьем», который состоится 25 ноября.

В активе луганчан 15 очков и они занимают десятое место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард луганчан Владислав Супряга мог перейти в европейский клуб вместо «Зари».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Колос Ковалевка Полесье Житомир инсайд эксклюзив Игорь Горбач Алексей Гусев Александр Яцык Полесье - Заря
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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