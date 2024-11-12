Заря будет готовиться к Полесью без трех игроков молодежки
Команда Бартуловича отдыхает до 13 ноября
Как стало известно Sport.ua, луганчане возобновят тренировочный процесс во время паузы в УПЛ – 13 ноября.
На 16 ноября у команды запланирован контрольный матч с «Колосом».
По имеющимся данным, в Ковалевке руководитель «Зари» Mладен Бартулович не сможет рассчитывать на Игоря Горбача, Алексея Гусева и Александра Яцыка, вызванных в молодежную сборную Украины.
Остальные – в строю, что позволит качественно подготовиться к очередному календарному поединку – с «Полесьем», который состоится 25 ноября.
В активе луганчан 15 очков и они занимают десятое место в УПЛ.
Ранее сообщалось, что форвард луганчан Владислав Супряга мог перейти в европейский клуб вместо «Зари».
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