Заря будет готовиться к Полесью без трех игроков молодежки

Как стало известно Sport.ua, луганчане возобновят тренировочный процесс во время паузы в УПЛ – 13 ноября.

На 16 ноября у команды запланирован контрольный матч с «Колосом».

По имеющимся данным, в Ковалевке руководитель «Зари» Mладен Бартулович не сможет рассчитывать на Игоря Горбача, Алексея Гусева и Александра Яцыка, вызванных в молодежную сборную Украины.

Остальные – в строю, что позволит качественно подготовиться к очередному календарному поединку – с «Полесьем», который состоится 25 ноября.

В активе луганчан 15 очков и они занимают десятое место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард луганчан Владислав Супряга мог перейти в европейский клуб вместо «Зари».