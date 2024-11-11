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Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 11 ноября 2024, 20:20
349
0

Супряга мог перейти в европейский клуб вместо Зари

Владислава Супряга мог оказаться в европейском чемпионате этим летом

11 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 11 ноября 2024, 20:20
349
0
Супряга мог перейти в европейский клуб вместо Зари
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Украинский нападающий «Динамо» Киев, выступающий на правах аренды за луганскую «Зарю», Владислав Супряга мог оказаться в датском «Ольборге», сообщает Игорь Цыганык.

По информации источника, страйкер получил приглашение из Дании, которое по условиям было равноценно приглашению луганского клуба.

В текущем сезоне Владислав Супряга сыграл за «Зарю» 7 матчей, результативными действиями не отличался.

После матча с «Шахтером» тренер «Зари» Младен Бартулович обратился к Владиславу Супряге.

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Ольборг Владислав Супряга Динамо Киев Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: YouTube
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