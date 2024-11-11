Украина. Премьер лига11 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 11 ноября 2024, 20:20
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Супряга мог перейти в европейский клуб вместо Зари
Владислава Супряга мог оказаться в европейском чемпионате этим летом
11 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 11 ноября 2024, 20:20
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Украинский нападающий «Динамо» Киев, выступающий на правах аренды за луганскую «Зарю», Владислав Супряга мог оказаться в датском «Ольборге», сообщает Игорь Цыганык.
По информации источника, страйкер получил приглашение из Дании, которое по условиям было равноценно приглашению луганского клуба.
В текущем сезоне Владислав Супряга сыграл за «Зарю» 7 матчей, результативными действиями не отличался.
После матча с «Шахтером» тренер «Зари» Младен Бартулович обратился к Владиславу Супряге.
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