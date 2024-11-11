Супряга мог перейти в европейский клуб вместо Зари

Украинский нападающий «Динамо» Киев, выступающий на правах аренды за луганскую «Зарю», Владислав Супряга мог оказаться в датском «Ольборге», сообщает Игорь Цыганык.

По информации источника, страйкер получил приглашение из Дании, которое по условиям было равноценно приглашению луганского клуба.

В текущем сезоне Владислав Супряга сыграл за «Зарю» 7 матчей, результативными действиями не отличался.

После матча с «Шахтером» тренер «Зари» Младен Бартулович обратился к Владиславу Супряге.