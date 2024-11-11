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  4. Бартулович обратился к Супряге после матча с Шахтером. Что сказал?
Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 13:18 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:14
1313
5

Бартулович обратился к Супряге после матча с Шахтером. Что сказал?

Тренер объяснил, почему Владислав получает мало игровой практики

11 ноября 2024, 13:18 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:14
1313
5
Бартулович обратился к Супряге после матча с Шахтером. Что сказал?
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович оценил перспективы Владислава Супряги в луганской команде. Специалист объяснил, почему форвард получает мало игрового времени.

«В кубковом противостоянии он играл 60 минут, в предыдущем матче – 20, сегодня – 10. Это конкуренция, есть игроки, которые заслуживают игрового времени. Все работают, а мы, как тренерский штаб, решаем, кому и сколько минут давать», – сказал Бартулович.

Донецкий «Шахтер» комфортно обыграл луганскую «Зарю» в тяжелом матче 13-й украинской Премьер-лиги (3:1).

Ранее Бартулович пожаловался на судейство матча против «горняков»

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Младен Бартулович Владислав Супряга Украинская Премьер-лига Заря Луганск Шахтер Донецк Шахтер - Заря чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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potemkin78
корону надо снять и на тренировках пахать
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+2
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Віталій Ткачук
Ми втратили перспективного гравця, хоча він не перший, сам винен.
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+1
Перець
в наступному матчі 5 хвилин або буде полірувати лавку а в кінці чемпіонату в Ордабаси
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+1
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