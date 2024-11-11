Бартулович обратился к Супряге после матча с Шахтером. Что сказал?
Тренер объяснил, почему Владислав получает мало игровой практики
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович оценил перспективы Владислава Супряги в луганской команде. Специалист объяснил, почему форвард получает мало игрового времени.
«В кубковом противостоянии он играл 60 минут, в предыдущем матче – 20, сегодня – 10. Это конкуренция, есть игроки, которые заслуживают игрового времени. Все работают, а мы, как тренерский штаб, решаем, кому и сколько минут давать», – сказал Бартулович.
Донецкий «Шахтер» комфортно обыграл луганскую «Зарю» в тяжелом матче 13-й украинской Премьер-лиги (3:1).
Ранее Бартулович пожаловался на судейство матча против «горняков»
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