У Галактикос пополнение. Звезда Баварии принял решение перейти в Реал
Альфонсо Дэвис сделал выбор в пользу «сливочных»
Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис принял решение не продлевать контракт с немецким грандом и присоединиться к «Реалу», сообщает Рамон Альварес.
Помимо «сливочных», за игрока боролись «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», однако канадец сделал свой выбор в пользу «бланкос». Альфонсо должен стать игроком мадридского гранда летом 2025-го года.
В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отметился тремя результативными передачами.
«Манчестер Сити» нацелился на подписание молодого таланта «Реала».
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