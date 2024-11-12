У Галактикос пополнение. Звезда Баварии принял решение перейти в Реал

Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис принял решение не продлевать контракт с немецким грандом и присоединиться к «Реалу», сообщает Рамон Альварес.

Помимо «сливочных», за игрока боролись «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», однако канадец сделал свой выбор в пользу «бланкос». Альфонсо должен стать игроком мадридского гранда летом 2025-го года.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отметился тремя результативными передачами.

«Манчестер Сити» нацелился на подписание молодого таланта «Реала».