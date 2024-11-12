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Германия
12 ноября 2024, 19:41 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:05
2562
1

У Галактикос пополнение. Звезда Баварии принял решение перейти в Реал

Альфонсо Дэвис сделал выбор в пользу «сливочных»

12 ноября 2024, 19:41 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:05
2562
1
У Галактикос пополнение. Звезда Баварии принял решение перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис принял решение не продлевать контракт с немецким грандом и присоединиться к «Реалу», сообщает Рамон Альварес.

Помимо «сливочных», за игрока боролись «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», однако канадец сделал свой выбор в пользу «бланкос». Альфонсо должен стать игроком мадридского гранда летом 2025-го года.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отметился тремя результативными передачами.

«Манчестер Сити» нацелился на подписание молодого таланта «Реала».

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Альфонсо Дэвис Реал Мадрид Бавария Барселона Манчестер Юнайтед трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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pol-55
Не витиснув з клубу 20лімонів,хай Реал розкошелиться,а Компані треба його на лавку при
садити напів сезону,як свого часу Тухель.
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