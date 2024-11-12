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  4. Ман Сити нацелился на игрока Реала. Он отдал ассист в последнем матче
Англия
12 ноября 2024, 16:09 |
355
0

Ман Сити нацелился на игрока Реала. Он отдал ассист в последнем матче

Горожанам интересен Рауль Асенсио

12 ноября 2024, 16:09 |
355
0
Ман Сити нацелился на игрока Реала. Он отдал ассист в последнем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает издание El Gol Digital.

21-летний футболист формально является игроком молодежки «сливочных», но из-за ряда травм защитников основы был переведен в первую команду.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио сыграл 1 матч на взрослом уровне, сразу отметившись голевой передачей. Произошло это в матче против «Осасуны» (4:0), когда он заменил травмированного Эдера Милитао и выполнил красивый лонгбол на Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Федерико Вальверде.

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Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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