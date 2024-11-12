Ман Сити нацелился на игрока Реала. Он отдал ассист в последнем матче

Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает издание El Gol Digital.

21-летний футболист формально является игроком молодежки «сливочных», но из-за ряда травм защитников основы был переведен в первую команду.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио сыграл 1 матч на взрослом уровне, сразу отметившись голевой передачей. Произошло это в матче против «Осасуны» (4:0), когда он заменил травмированного Эдера Милитао и выполнил красивый лонгбол на Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Федерико Вальверде.