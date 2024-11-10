Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Реал Сосьедад нанес поражение сине-гранатовым со счетом 1:0 в 13-м туре чемпионата
10 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Барселона.
Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась поражением гостей со счетом 0:1.
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Единственный гол на 33-й минуте забил Шералдо Бекер. Ассист на него отдал Лука Сучич.
В этом поединке участие не принимал вундеркинд Барсы Ламин Ямал. Он получил ушиб в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды и не успел восстановиться.
Барселона проиграла второй матч в текущем сезоне чемпионата Испании и третий, если учитывать все соревнования.
После 13 туров у подопечные Ханса Флика 33 очка и первое место в таблице Ла Лиги. У ближайшего преследователя Реала 27 пунктов, но у сливочных есть одна игра в запасе. Реал Сосьедад занимает восьмую строчку с 18 баллами.
Ла Лига 2024/25. 13-й тур, 10 ноября
Реал Сосьедад – Барселона – 1:0
Гол: Бекер, 33
Таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2
|Реал Мадрид
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4
|Вильярреал
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5
|Осасуна
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7
|Бетис
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8
|Реал Сосьедад
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|9
|Мальорка
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|10
|Жирона
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|11
|Сельта
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13
|Севилья
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14
|Леганес
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15
|Алавес
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16
|Лас Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17
|Хетафе
|13
|1
|7
|5
|8 - 11
|10
|18
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|19
|Вальядолид
|13
|2
|3
|8
|10 - 25
|9
|20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
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