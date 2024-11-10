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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
10.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Барселона
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Испания
10 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:41
786
6

Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?

Реал Сосьедад нанес поражение сине-гранатовым со счетом 1:0 в 13-м туре чемпионата

10 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:41
786
6
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась поражением гостей со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 33-й минуте забил Шералдо Бекер. Ассист на него отдал Лука Сучич.

В этом поединке участие не принимал вундеркинд Барсы Ламин Ямал. Он получил ушиб в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды и не успел восстановиться.

Барселона проиграла второй матч в текущем сезоне чемпионата Испании и третий, если учитывать все соревнования.

После 13 туров у подопечные Ханса Флика 33 очка и первое место в таблице Ла Лиги. У ближайшего преследователя Реала 27 пунктов, но у сливочных есть одна игра в запасе. Реал Сосьедад занимает восьмую строчку с 18 баллами.

Ла Лига 2024/25. 13-й тур, 10 ноября

Реал Сосьедад – Барселона – 1:0

Гол: Бекер, 33

Таблица Ла Лиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 13 11 0 2 40 - 12 33
2 Реал Мадрид 12 8 3 1 25 - 11 27
3 Атлетико Мадрид 13 7 5 1 19 - 7 26
4 Вильярреал 12 7 3 2 23 - 19 24
5 Осасуна 13 6 3 4 17 - 20 21
6 Атлетик Бильбао 13 5 5 3 19 - 13 20
7 Бетис 13 5 5 3 14 - 12 20
8 Реал Сосьедад 13 5 3 5 11 - 10 18
9 Мальорка 13 5 3 5 10 - 10 18
10 Жирона 13 5 3 5 16 - 17 18
11 Сельта 13 5 2 6 20 - 22 17
12 Райо Вальекано 12 4 4 4 13 - 13 16
13 Севилья 13 4 3 6 12 - 18 15
14 Леганес 13 3 5 5 13 - 16 14
15 Алавес 13 4 1 8 14 - 22 13
16 Лас Пальмас 13 3 3 7 16 - 22 12
17 Хетафе 13 1 7 5 8 - 11 10
18 Эспаньол 12 3 1 8 11 - 22 10
19 Вальядолид 13 2 3 8 10 - 25 9
20 Валенсия 11 1 4 6 8 - 17 7
Полная таблица

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Барселона Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Omega
Інваліди йобані. Без Ямаля ні на що не здатні
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+1
Harun Bakircioğlu
Если Реал возьмет 3 очка в перенесенном матче, то 3 очка отрыв. Для Реала далеко не все потеряно в чемпионате, а Барса пока что несмотря на ряд впечатляющих побед не настолько сильна как ее уже превознесли. 
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+1
pol-55
Реал С міг добути перемогу менш нервово.використавши свої нагоди,взагалі молодці.сьогодні всі як той самурай.
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0
Zonder Dnepr
Барса мала годину щоб відігратися... нульові просто
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0
Nick.Grabowski
Сенсацією було 0-4 в Мадриді. А програти Сан-Себастьяні може будь-яка команда в Ла Лізі.
Реал Сосьєдад - стабільна команда останні 5 сезонів (нижче 6е місця не опускалися) + 1 раз в ЛЧ грали. 
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-1
ebatazov
Барселона все одно сильніша за Реал
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-2
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