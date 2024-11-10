Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?

10 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась поражением гостей со счетом 0:1.

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Единственный гол на 33-й минуте забил Шералдо Бекер. Ассист на него отдал Лука Сучич.

В этом поединке участие не принимал вундеркинд Барсы Ламин Ямал. Он получил ушиб в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды и не успел восстановиться.

Барселона проиграла второй матч в текущем сезоне чемпионата Испании и третий, если учитывать все соревнования.

После 13 туров у подопечные Ханса Флика 33 очка и первое место в таблице Ла Лиги. У ближайшего преследователя Реала 27 пунктов, но у сливочных есть одна игра в запасе. Реал Сосьедад занимает восьмую строчку с 18 баллами.

Ла Лига 2024/25. 13-й тур, 10 ноября

Реал Сосьедад – Барселона – 1:0

Гол: Бекер, 33

Таблица Ла Лиги