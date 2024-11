Что произошло? Звездный игрок Барселоны не попал в заявку на матч Ла Лиги

10 июня состоится матч 13-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» Сосьедадом и «Барселоной».

Накануне матча тренер «сине-гранатовых» объявил о стартовом составе команды. Как стало известно, звезда каталонского клуба, 17-летний Ламин Ямаль пропустит встречу в связи с повреждением. Позже о травме также объявил клуб на своей странице в Instagram с подписью:

«Ламин Ямал получил сильный ушиб в матче против «Црвены Звезды». В последние дни он проходил лечение, но болезненные ощущения сохраняются. Из-за этого он пропустит сегодняшнюю игру. Его возвращение зависит от скорости восстановления».

Как сообщает Хави Мигель, Ламин Ямал испытывает дискомфорт в правой лодыжке. Никто не решается делать прогнозы относительно того, когда он сможет вернуться. В понедельник клуб отправит медицинское заключение в Федерацию футбола Испании. Не исключено, что Ламин отправится в Мадрид для подтверждения диагноза, но «Барса» надеется, что этого не потребуется.

LATEST NEWS | First team player Lamine Yamal sustained a severe right ankle contusion in last Wednesday's game against Red Star Belgrade. Over the past few days, he has undergone treatment, but the discomfort has yet to subside. His recovery will determine his availability. pic.twitter.com/yT8Uy3pyWA