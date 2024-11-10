Что произошло? Звездный игрок Барселоны не попал в заявку на матч Ла Лиги

10 июня состоится матч 13-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» Сосьедадом и «Барселоной».

Накануне матча тренер «сине-гранатовых» объявил о стартовом составе команды. Как стало известно, звезда каталонского клуба, 17-летний Ламин Ямаль пропустит встречу в связи с повреждением. Позже о травме также объявил клуб на своей странице в Instagram с подписью:

«Ламин Ямал получил сильный ушиб в матче против «Црвены Звезды». В последние дни он проходил лечение, но болезненные ощущения сохраняются. Из-за этого он пропустит сегодняшнюю игру. Его возвращение зависит от скорости восстановления».

Как сообщает Хави Мигель, Ламин Ямал испытывает дискомфорт в правой лодыжке. Никто не решается делать прогнозы относительно того, когда он сможет вернуться. В понедельник клуб отправит медицинское заключение в Федерацию футбола Испании. Не исключено, что Ламин отправится в Мадрид для подтверждения диагноза, но «Барса» надеется, что этого не потребуется.

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