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  4. Миколенко привез пенальти. Холанд спас украинца и не забил с точки
Англия
26 декабря 2024, 15:50 | Обновлено 26 декабря 2024, 17:12
2466
2

Миколенко привез пенальти. Холанд спас украинца и не забил с точки

Защитник «Эвертона» мог подвести команду в начале второго тайма

26 декабря 2024, 15:50 | Обновлено 26 декабря 2024, 17:12
2466
2
Миколенко привез пенальти. Холанд спас украинца и не забил с точки
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря на «Этихад» проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Эвертоном».

Второй тайм неудачно начался для украинца Виталия Миколенко. На 51-й минуте он подсек соперника в штрафной площадке, за что арбитр назначил пенальти.

Отметим, что Миколенко уже имел желтую карточку, поэтому рисковал получить вторую и быть удаленным с поля.

К отметке подошел Эрлинг Холанд, но не смог переиграть Пикфорда в дуэли.

Счет остался ничейным - 1:1.

Видео момента уже доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».

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Эрлинг Холанд Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Илиман Ндиайе пенальти Манчестер Сити - Эвертон
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
Миколинко Холанду пиво винен....🤣🤣
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0
Ivan Sergeev
Пікфорд рятує... 
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