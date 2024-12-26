Миколенко привез пенальти. Холанд спас украинца и не забил с точки

26 декабря на «Этихад» проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Эвертоном».

Второй тайм неудачно начался для украинца Виталия Миколенко. На 51-й минуте он подсек соперника в штрафной площадке, за что арбитр назначил пенальти.

Отметим, что Миколенко уже имел желтую карточку, поэтому рисковал получить вторую и быть удаленным с поля.

К отметке подошел Эрлинг Холанд, но не смог переиграть Пикфорда в дуэли.

Счет остался ничейным - 1:1.

Видео момента уже доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».