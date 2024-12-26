Миколенко привез пенальти. Холанд спас украинца и не забил с точки
Защитник «Эвертона» мог подвести команду в начале второго тайма
26 декабря на «Этихад» проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Эвертоном».
Второй тайм неудачно начался для украинца Виталия Миколенко. На 51-й минуте он подсек соперника в штрафной площадке, за что арбитр назначил пенальти.
Отметим, что Миколенко уже имел желтую карточку, поэтому рисковал получить вторую и быть удаленным с поля.
К отметке подошел Эрлинг Холанд, но не смог переиграть Пикфорда в дуэли.
Счет остался ничейным - 1:1.
Видео момента уже доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».
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