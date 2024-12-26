Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол-красавец. Игроки Эвертона сравняли счет в матче с Манчестер Сити
Англия
26 декабря 2024, 15:25 |
601
0

Гол-красавец. Игроки Эвертона сравняли счет в матче с Манчестер Сити

Похоже, подопечные Гвардиолы снова рискуют потерять очки

26 декабря 2024, 15:25 |
601
0
Гол-красавец. Игроки Эвертона сравняли счет в матче с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря на «Этихад» проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Эвертоном».

Хозяева поля первыми открыли счет. Это сделал Бернардо Силва на 14-й минуте.

Однако настоящий гол-красавец забил игрок «Эвертона» Илиман Ндиайе. Абдулае Дукуре выполнил точную прострельную передачу в штрафную площадку, где мяч нашел Ндиайе. Тот левой ногой подхватил «кожаного», а правой вколотил его в дальний от голкипера угол - 1:1.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и успел получить желтую карточку.

После первого тайма счет - 1:1.

Видео гола уже доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».

По теме:
Миколенко привез пенальти. Холанд спасает украинца и не забивает с точки
Встреча с Моуриньо? Лидер Манчестер Сити может перебраться в Турцию
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Могу играть еще три-четыре года на самом высоком уровне»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Эвертон Илиман Ндиайе Виталий Миколенко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Футбол | 25 декабря 2024, 15:52 7
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025

GOAL поставил Мохамеда Салаха на первое место, в топ-3 также входят Вини и Рафинья

Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца
Футбол | 26 декабря 2024, 12:19 15
Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца
Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца

Александр Зубков может сменить клубную прописку

ВИДЕО. Коуч топ-клуба Европы поздравил фанатов с Рождеством по-украински
Футбол | 26.12.2024, 14:04
ВИДЕО. Коуч топ-клуба Европы поздравил фанатов с Рождеством по-украински
ВИДЕО. Коуч топ-клуба Европы поздравил фанатов с Рождеством по-украински
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Бокс | 26.12.2024, 09:22
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Бокс | 25.12.2024, 17:28
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
25.12.2024, 08:24 20
Бокс
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 5
Футбол
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
26.12.2024, 05:25 9
Футбол
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
25.12.2024, 13:46
Бокс
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
25.12.2024, 22:30 17
Футбол
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
24.12.2024, 15:28 10
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
25.12.2024, 07:47 1
Бокс
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
24.12.2024, 10:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем