Гол-красавец. Игроки Эвертона сравняли счет в матче с Манчестер Сити
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26 декабря на «Этихад» проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Эвертоном».
Хозяева поля первыми открыли счет. Это сделал Бернардо Силва на 14-й минуте.
Однако настоящий гол-красавец забил игрок «Эвертона» Илиман Ндиайе. Абдулае Дукуре выполнил точную прострельную передачу в штрафную площадку, где мяч нашел Ндиайе. Тот левой ногой подхватил «кожаного», а правой вколотил его в дальний от голкипера угол - 1:1.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и успел получить желтую карточку.
После первого тайма счет - 1:1.
Видео гола уже доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».
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