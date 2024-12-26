Гол-красавец. Игроки Эвертона сравняли счет в матче с Манчестер Сити

26 декабря на «Этихад» проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Эвертоном».

Хозяева поля первыми открыли счет. Это сделал Бернардо Силва на 14-й минуте.

Однако настоящий гол-красавец забил игрок «Эвертона» Илиман Ндиайе. Абдулае Дукуре выполнил точную прострельную передачу в штрафную площадку, где мяч нашел Ндиайе. Тот левой ногой подхватил «кожаного», а правой вколотил его в дальний от голкипера угол - 1:1.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и успел получить желтую карточку.

После первого тайма счет - 1:1.

Видео гола уже доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».