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  4. Забарный сыграет? Известны стартовые составы матча Борнмут – Кристал Пэлас
Англия
26 декабря 2024, 15:55 |
482
0

Забарный сыграет? Известны стартовые составы матча Борнмут – Кристал Пэлас

Поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги состоится 26 декабря в 17:00

26 декабря 2024, 15:55 |
482
0
Забарный сыграет? Известны стартовые составы матча Борнмут – Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Кристал Пэлас».

Поединок пройдет на стадионе «Виталити Стэдиум». Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч с первых минут.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Кристал Пэлас стартовые составы Илья Забарный
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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