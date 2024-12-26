Забарный сыграет? Известны стартовые составы матча Борнмут – Кристал Пэлас

26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Кристал Пэлас».

Поединок пройдет на стадионе «Виталити Стэдиум». Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч с первых минут.