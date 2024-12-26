Англия26 декабря 2024, 15:55 |
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Забарный сыграет? Известны стартовые составы матча Борнмут – Кристал Пэлас
Поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги состоится 26 декабря в 17:00
26 декабря 2024, 15:55 |
482
0
26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Кристал Пэлас».
Поединок пройдет на стадионе «Виталити Стэдиум». Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч с первых минут.
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