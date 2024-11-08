Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
10.11.2024 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 ноября 2024, 22:35 |
34
0

Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 10 ноября в 22:00 по Киеву

08 ноября 2024, 22:35 |
34
0
Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона».

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Сосьедад – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Очередной шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку на ближайший матч Реала
Не сейчас. Тренер Жироны рассказал о Цыганкове и проблемах состава
чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Реал Сосьедад Барселона Реал Сосьедад - Барселона
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Футбол | 08 ноября 2024, 06:23 79
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?

Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте

Наполи предложил 7 миллионов евро за экс-защитника Шахтера
Футбол | 08 ноября 2024, 22:24 0
Наполи предложил 7 миллионов евро за экс-защитника Шахтера
Наполи предложил 7 миллионов евро за экс-защитника Шахтера

Витао в январе может вернуться в европейский футбол

«Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа
Футбол | 08.11.2024, 14:55
«Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа
«Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Футбол | 08.11.2024, 07:16
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Футбол | 08.11.2024, 08:25
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03
Бокс
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
07.11.2024, 20:22 3
Футбол
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем