10.11.2024 22:00 - : -
Испания08 ноября 2024, 22:35 |
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Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 10 ноября в 22:00 по Киеву
08 ноября 2024, 22:35 |
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В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона».
Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Сосьедад – БарселонаСмотреть трансляцию
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