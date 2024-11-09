10 ноября на «Реале Арена» пройдет матч 13-го тура Примеры, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда уже достаточно долго играет под руководством Иманоля Альгуасиля, своего же бывшего воспитанника. Тот привел чурри-урдин к главным успехам за десятилетия. Сначала получилось выиграть кубок Испании - предыдущий такой успех в Копе дель Рей был еще в 80-е годы прошлого века. Ну, а в 2023-м году наконец-то вышло и 4-е место завоевать. В итоге год назад испанцы наконец-то вернулись в Лигу чемпионов, и даже выиграли там группу. Но потом быстро вылетели в плей-офф, а в Примере Атлетик и Жирона вытеснили клуб на 6-е место. Сейчас же был откровенно неудачный стартовый отрезок, в том числе из-за того, что ушедших летом лидеров во главе с Ле Норманом так и не заменили. В первых 7 турах Примеры не получалось выиграть, да и в Лиге Европы справились только в октябре с Маккаби. Но постепенно получилось прибавить. В прошлом туре чемпионата была обыграна Севилья 2:0. Впрочем, в четверг в еврокубке снова уступили - Виктории (Пльзень).

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Барселона

Клуб в позапрошлом сезоне, все же вызывая вопросы, смог наконец-то добраться до титулов - Хави сначала выиграл испанский Суперкубок, а потом досрочно победил в Примере. Но в темпораде 2023/2024 не получилось взять ни единого трофея. В итоге экс-полузащитника сине-гранатовых заменил Флик. И это принесло к качественным изменениям, чего стоят 4:1 с Баварией и 4:0 с мадридским Реалом. Хотя бывали и провалы: Лигу чемпионов начали с 0:1 на поле Монако, а в Примере был холодный душ в виде 2:4 с Осасуной. Последние матчи тоже принесли победы, в дерби с Эспаньолом и с Црвеной Звездой в еврокубке.

Статистика личных встреч

В 8 крайних очных матчах было 7 побед сине-гранатовых при всего одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят аргументов в пользу хозяев. Гости на кураже, и сумеют продлить серию побед и в Сан-Себастьяне (коэффициент - 1,74).