Реал Сосьедад – Барселона – 1:0. Второе поражение Флика. Видео гола, обзор
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10 ноября состоялись заключительные матчи 13-го тура Ла лиги.
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Лидер чемпионата «Барселона» приехал в гости в клуб «Реал Сосьедад».
Хозяева поля на 33-й минуте первыми открыли счет на табло. Отличился нападающий Шеральдо Беккер. Во втором тайме команды реализовать свои возможности не смогли. Как итог, «Реал Сосьедад» минимально одолел оппонента со счетом 1:0.
Ла Лига. 13-й тур, 10 ноября
«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 1:0
Гол: Беккер, 33
Видео гола и обзор матча
События матча
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