Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Барселона – 1:0. Второе поражение Флика. Видео гола, обзор
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
10.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 ноября 2024, 05:20 | Обновлено 11 ноября 2024, 06:15
324
0

Реал Сосьедад – Барселона – 1:0. Второе поражение Флика. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура Ла лиги

11 ноября 2024, 05:20 | Обновлено 11 ноября 2024, 06:15
324
0
Реал Сосьедад – Барселона – 1:0. Второе поражение Флика. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоялись заключительные матчи 13-го тура Ла лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидер чемпионата «Барселона» приехал в гости в клуб «Реал Сосьедад».

Хозяева поля на 33-й минуте первыми открыли счет на табло. Отличился нападающий Шеральдо Беккер. Во втором тайме команды реализовать свои возможности не смогли. Как итог, «Реал Сосьедад» минимально одолел оппонента со счетом 1:0.

Ла Лига. 13-й тур, 10 ноября

«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 1:0

Гол: Беккер, 33

Видео гола и обзор матча

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Реал Сосьедад).
По теме:
Ничто не вечно. Барселона прервала свою голевую серию в официальных играх
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовского
Интер – Наполи – 1:1. Как Хакан не забил пенальти. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Сосьедад - Барселона видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью
Футбол | 10 ноября 2024, 12:46 1
ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью
ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью

Команды сыграют между собой в 13 туре УПЛ

ВИДЕО. Эмоции Артеты во время матч с Челси взорвали Интернет
Футбол | 11 ноября 2024, 04:46 0
ВИДЕО. Эмоции Артеты во время матч с Челси взорвали Интернет
ВИДЕО. Эмоции Артеты во время матч с Челси взорвали Интернет

Микель Артета не сумел устоять на ногах после незабитого момента

«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
Футбол | 10.11.2024, 15:41
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
ШОВКОВСКИЙ: «Давайте посчитаем, сколько мы играем через два дня на третий»
Футбол | 10.11.2024, 22:40
ШОВКОВСКИЙ: «Давайте посчитаем, сколько мы играем через два дня на третий»
ШОВКОВСКИЙ: «Давайте посчитаем, сколько мы играем через два дня на третий»
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
Футбол | 10.11.2024, 06:39
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
09.11.2024, 19:21 2
Футбол
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
09.11.2024, 18:14 3
Футбол
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
09.11.2024, 19:38
Бокс
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
09.11.2024, 22:25 3
Футбол
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
09.11.2024, 15:19 19
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
10.11.2024, 08:25 8
Футбол
«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере
«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере
09.11.2024, 00:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем