Реал Сосьедад – Барселона – 1:0. Второе поражение Флика. Видео гола, обзор

10 ноября состоялись заключительные матчи 13-го тура Ла лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидер чемпионата «Барселона» приехал в гости в клуб «Реал Сосьедад».

Хозяева поля на 33-й минуте первыми открыли счет на табло. Отличился нападающий Шеральдо Беккер. Во втором тайме команды реализовать свои возможности не смогли. Как итог, «Реал Сосьедад» минимально одолел оппонента со счетом 1:0.

Ла Лига. 13-й тур, 10 ноября

«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 1:0

Гол: Беккер, 33

Видео гола и обзор матча