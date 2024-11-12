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Италия
12 ноября 2024, 22:51 |
402
0

Эпидемия «крестов» продолжается. Еще 1 игрок Ювентуса выбыл до конца сезона

Хуан Кабаль порвал крестообразные связки и больше не сыграет в этом сезоне

12 ноября 2024, 22:51 |
402
0
Эпидемия «крестов» продолжается. Еще 1 игрок Ювентуса выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Кабаль

Колумбийский защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона, сообщает Пипе Сьерра.

Игрок пройдет дополнительное обследование и затем будет проведена операция, после которой игрок вернется к игре уже к следующему сезону. До этого аналогичное повреждение получил еще один центральный защитник «старой сеньоры» – Глейсон Бремер.

В текущем сезоне Хуан Кабаль сыграл 5 матчей на клубном уровне.

«Ювентус» лидирует в борьбе за подписание одного из лучших форвардов Лиги чемпионов.

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Ювентус травма чемпионат Италии по футболу Серия A сборная Колумбии по футболу Глейсон Бремер
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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