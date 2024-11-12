Италия12 ноября 2024, 22:51 |
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Эпидемия «крестов» продолжается. Еще 1 игрок Ювентуса выбыл до конца сезона
Хуан Кабаль порвал крестообразные связки и больше не сыграет в этом сезоне
12 ноября 2024, 22:51 |
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Колумбийский защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона, сообщает Пипе Сьерра.
Игрок пройдет дополнительное обследование и затем будет проведена операция, после которой игрок вернется к игре уже к следующему сезону. До этого аналогичное повреждение получил еще один центральный защитник «старой сеньоры» – Глейсон Бремер.
В текущем сезоне Хуан Кабаль сыграл 5 матчей на клубном уровне.
«Ювентус» лидирует в борьбе за подписание одного из лучших форвардов Лиги чемпионов.
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