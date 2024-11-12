Эпидемия «крестов» продолжается. Еще 1 игрок Ювентуса выбыл до конца сезона

Колумбийский защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона, сообщает Пипе Сьерра.

Игрок пройдет дополнительное обследование и затем будет проведена операция, после которой игрок вернется к игре уже к следующему сезону. До этого аналогичное повреждение получил еще один центральный защитник «старой сеньоры» – Глейсон Бремер.

В текущем сезоне Хуан Кабаль сыграл 5 матчей на клубном уровне.

«Ювентус» лидирует в борьбе за подписание одного из лучших форвардов Лиги чемпионов.