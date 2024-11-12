Ювентус лидирует в борьбе за собственного обидчика

Туринский «Ювентус» является фаворитом в борьбе за канадского нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида, сообщает Foot Mercato.

Контракт 24-летнего форварда заканчивается летом 2025-го года, чем могут воспользоваться туринцы. Не исключен вариант перехода зимой.

Но не только «Ювентус» заинтересован в трансфере канадца: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Интер» также в борьбе.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид провел 19 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 2 ассиста. Наиболее впечатляющей является игра нападающего в Лиге чемпионов: 4 матча и 4 гола, забитые в ворота «Ювентуса», мадридского «Реала» и «Атлетико».

Погба ведет переговоры с «Ювентусом» о разрыве контракта.