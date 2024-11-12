Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус лидирует в борьбе за собственного обидчика
Франция
12 ноября 2024, 18:56 | Обновлено 12 ноября 2024, 18:59
405
1

Ювентус лидирует в борьбе за собственного обидчика

Джонатан Дэвид может присоединиться к «старой сеньоре»

12 ноября 2024, 18:56 | Обновлено 12 ноября 2024, 18:59
405
1
Ювентус лидирует в борьбе за собственного обидчика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

Туринский «Ювентус» является фаворитом в борьбе за канадского нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида, сообщает Foot Mercato.

Контракт 24-летнего форварда заканчивается летом 2025-го года, чем могут воспользоваться туринцы. Не исключен вариант перехода зимой.

Но не только «Ювентус» заинтересован в трансфере канадца: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Интер» также в борьбе.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид провел 19 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 2 ассиста. Наиболее впечатляющей является игра нападающего в Лиге чемпионов: 4 матча и 4 гола, забитые в ворота «Ювентуса», мадридского «Реала» и «Атлетико».

Погба ведет переговоры с «Ювентусом» о разрыве контракта.

По теме:
У Галактикос пополнение. Звезда Баварии принял решение перейти в Реал
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
100-миллионная звезда Ман Сити может покинуть клуб. Есть интерес из АПЛ
Джонатан Дэвид Ювентус Интер Милан Манчестер Юнайтед Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Лилль
Данііл Киріяка Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?
Футбол | 12 ноября 2024, 12:41 13
Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?
Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?

Комментатор поддержал молодого защитника

ФОТО. Игроки сборной Украины начали подготовку к матчам Лиги наций
Футбол | 12 ноября 2024, 19:36 0
ФОТО. Игроки сборной Украины начали подготовку к матчам Лиги наций
ФОТО. Игроки сборной Украины начали подготовку к матчам Лиги наций

О проблемах Реброва с составом информации нет

Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Футбол | 12.11.2024, 09:52
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Футбол | 12.11.2024, 12:58
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
«Я и не мог мечтать». Тони Беллью вспомнил бой за титул абсолюта с Усиком
Бокс | 12.11.2024, 02:38
«Я и не мог мечтать». Тони Беллью вспомнил бой за титул абсолюта с Усиком
«Я и не мог мечтать». Тони Беллью вспомнил бой за титул абсолюта с Усиком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Тот самый Джонатана Дэвид, который был дублером Яремчука в Генте.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
11.11.2024, 01:33 1
Футбол
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
11.11.2024, 08:05 4
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
11.11.2024, 01:01 3
Бокс
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
11.11.2024, 09:26 2
Футбол
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
12.11.2024, 10:36 1
Футбол
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
11.11.2024, 07:48 11
Бокс
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 5
Бокс
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем