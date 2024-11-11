Погба ведет переговоры о разрыве контракта с Ювентусом

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба ведет переговоры с «старой сеньорой» о разрыве контракта, сообщает Sky Sport.

31-летний полузащитник избежал 4-летней дисквалификации, ее термин был сокращен до 18 месяцев. Причиной дисквалификации послужил дважды проваленный допинг-тест после матча чемпионата Италии против «Удинезе», который состоялся в августе 2023-го года.

Последний раз Поль Погба появлялся на поле в сентябре 2023-го года в матче против «Эмполи».

В списке клубов, которые заинтересованы в подписании француза, находится «Аль-Наср».