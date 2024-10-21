Клуб Роналду интересуется чемпионом мира. Когда-то его купили за 100+ млн

Саудовский «Аль-Наср» интересуется французским полузащитником туринского «Ювентуса» Полем Погба, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, ключевую роль в переходе 31-летнего футболиста может сыграть легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, которому известны способности чемпиона мира 2018 года.

Интересно, что «Ювентус», несмотря на сокращение дисквалификации Погба, хочет расторгнуть контракт с игроком, которого в 2016 году продал в «МЮ» за 105 миллионов евро. Вероятней всего уже зимой Поль получит статус свободного агента.

С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.