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Саудовская Аравия
21 октября 2024, 16:45 |
725
0

Клуб Роналду интересуется чемпионом мира. Когда-то его купили за 100+ млн

Поль Погба может сменить «Ювентус» на «Аль-Наср»

21 октября 2024, 16:45 |
725
0
Клуб Роналду интересуется чемпионом мира. Когда-то его купили за 100+ млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Саудовский «Аль-Наср» интересуется французским полузащитником туринского «Ювентуса» Полем Погба, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, ключевую роль в переходе 31-летнего футболиста может сыграть легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, которому известны способности чемпиона мира 2018 года.

Интересно, что «Ювентус», несмотря на сокращение дисквалификации Погба, хочет расторгнуть контракт с игроком, которого в 2016 году продал в «МЮ» за 105 миллионов евро. Вероятней всего уже зимой Поль получит статус свободного агента.

С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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