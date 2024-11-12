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  4. Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Лига наций
12 ноября 2024, 12:58 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:11
1868
4

Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины

Артем до сих пор страдает от проблем с коленом

12 ноября 2024, 12:58 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:11
1868
4
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Артем Довбик может не сыграть в ноябрьских матчах Лиги наций с национальными командами Грузии и Албании.

Как сообщает Corriere dello Sport, перед вылетом в расположение сине-желтых 27-летнему нападающему сделали в Риме МРТ колена, поскольку игрок почувствовал в нем дискомфорт после последнего матча за Рому. Обследование не выявило каких-либо проблем у Артема.

Но готовность Довбика сыграть в матчах с Грузией и Албанией оценит тренерский штаб сборной Украины, который после этого примет решение - оставить Артема в тренировочном лагере или отпустить его в Рим. Отмечается, что врачи Ромы еще должны одобрить решение относительно участия форварда в ноябрьских встречах Лиги наций.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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vbrjkf
Як тільки грати за збірну, так і проблеми. Щось тут не так останнім часом...
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0
Ron Noiill
А потім як з буяльским, вийде ребров і скаже що просто потрібно омолоджувати збірну не знаю що там відбувається ,але знатно несе ржавим рінахом гамналідавічом.
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0
pricolist
Не вистачає збірній якісного нападника. Довбик саме в складі збірної грає відверто погано, заміни йому немає. Яремчук - баночник, Ванат і Сікан не тягнуть і Реброву треба шукати вихід з ситуації 
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0
potemkin78
шо шо, внезапное падение крупного рогатого ск.ота
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-3
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