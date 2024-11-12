Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины

Форвард сборной Украины Артем Довбик может не сыграть в ноябрьских матчах Лиги наций с национальными командами Грузии и Албании.

Как сообщает Corriere dello Sport, перед вылетом в расположение сине-желтых 27-летнему нападающему сделали в Риме МРТ колена, поскольку игрок почувствовал в нем дискомфорт после последнего матча за Рому. Обследование не выявило каких-либо проблем у Артема.

Но готовность Довбика сыграть в матчах с Грузией и Албанией оценит тренерский штаб сборной Украины, который после этого примет решение - оставить Артема в тренировочном лагере или отпустить его в Рим. Отмечается, что врачи Ромы еще должны одобрить решение относительно участия форварда в ноябрьских встречах Лиги наций.