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  4. 36 тысяч отмененных заявок. Устроят ли фанаты Баварии бойкот Шахтеру?
Лига чемпионов
12 ноября 2024, 22:16 | Обновлено 12 ноября 2024, 22:18
1172
12

36 тысяч отмененных заявок. Устроят ли фанаты Баварии бойкот Шахтеру?

Ультрас мюнхенского клуба настроены решительно и их, видимо, есть кому поддержать

12 ноября 2024, 22:16 | Обновлено 12 ноября 2024, 22:18
1172
12
36 тысяч отмененных заявок. Устроят ли фанаты Баварии бойкот Шахтеру?
Getty Images/Global Images Ukraine

Активные фанаты мюнхенской «Баварии» все-таки собираются бойкотировать выездной для их любимцев матч Лиги чемпионов против «Шахтера», запланированный к проведению в Гельзенкирхене на «Фелтинс-Арене» 10 декабря.

Причина – высокие цены на билеты. Учитывая прогрессивную систему ценообразования, которую установил «Шахтер» для фанатов выездной команды, билеты для почитателей «Баварии» обошлись бы в 105 евро, при том, что цены на матч «горняков» против «Аталанты» стартовали с 28 евро.

На сегодняшний день призыву ультрас о бойкоте поединка последовали 36 тысяч членов клуба, которые отменили свои предварительные заявки с желанием приобрести билеты. Изначальное количество заявок составило 55 тысяч, поэтому пока 19 тысяч еще остаются актуальными.

В руководстве «Баварии» знают о проблеме и пытаются договориться с «Шахтером», чтобы решить ситуацию.

Напомним, на последнем к текущему моменту поединке мюнхенцев в Бундеслиге против «Санкт-Паули» ультрас «Баварии» разместили баннер против УЕФА, «Шахтера» и высоких цен на билеты в Лиге чемпионов.

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Бавария Шахтер - Бавария Шахтер Донецк ультрас фанаты бойкот билеты Лига чемпионов Фелтинс-Арена
Алексей Сливченко Источник: Bild
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Команда аферистов
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Pavel_i_CO
Ахмэтав вирішив на німцях заробити) Клоун... Це не його раби лугандонські. Красені баварці... Ще б сім штук закинули ордловцям, як минулого разу 
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Pavel_i_CO
АКотсос, ви, днонєтскіє, від Олександрії чотири штуки отримали) Пишайся цим!)
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0
AleksDnipro
Ще кілька таких інцидентів, і щось мені здається, Шахтар скоро "попросять" із Німеччини.
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0
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Отаман
Обісраний Pavel_i_Cо, дуже слабкий ференцварош вже закинув 4 голи фк гуньдяю суркіса та медведчука 😂
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-3
protasov_lyopu_dadaj
я как то был в Мюнхене и платил за гостиницу больше 105 евро за ночь... надо было просто возмутиться, оказывается
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-3
Отаман
Хто захоче подивитись на улюблену команду той заплатить, досить вже вболівальникам Баварії жалітися. На Шахтар з Аталатнтаю прийшло майже 22 тис вболівальників, на Янг Бойз 18 тис, фк гуньдяй суркіса грало с Лаціо, квитки безкоштовно під стадіоном роздавали та Кличко зганяв всіх на гру, ну все одно на фк гуньдяй прийшло 7-8 тис. На гру з ференцварошем де фк гуньдяй зганьбив Україну прийшло 5 тис вболівальників. Ну якщо ніхто не любить фк гуньдяй суркіса та не хоче вболівати за них, то хоч силою змушуй ну ніхто не піде, якщо вболівальникі Баварії хочуть подивитися гру на стадіоні нехай купують квитки🥳
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-7
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