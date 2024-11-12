36 тысяч отмененных заявок. Устроят ли фанаты Баварии бойкот Шахтеру?
Ультрас мюнхенского клуба настроены решительно и их, видимо, есть кому поддержать
Активные фанаты мюнхенской «Баварии» все-таки собираются бойкотировать выездной для их любимцев матч Лиги чемпионов против «Шахтера», запланированный к проведению в Гельзенкирхене на «Фелтинс-Арене» 10 декабря.
Причина – высокие цены на билеты. Учитывая прогрессивную систему ценообразования, которую установил «Шахтер» для фанатов выездной команды, билеты для почитателей «Баварии» обошлись бы в 105 евро, при том, что цены на матч «горняков» против «Аталанты» стартовали с 28 евро.
На сегодняшний день призыву ультрас о бойкоте поединка последовали 36 тысяч членов клуба, которые отменили свои предварительные заявки с желанием приобрести билеты. Изначальное количество заявок составило 55 тысяч, поэтому пока 19 тысяч еще остаются актуальными.
В руководстве «Баварии» знают о проблеме и пытаются договориться с «Шахтером», чтобы решить ситуацию.
Напомним, на последнем к текущему моменту поединке мюнхенцев в Бундеслиге против «Санкт-Паули» ультрас «Баварии» разместили баннер против УЕФА, «Шахтера» и высоких цен на билеты в Лиге чемпионов.
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