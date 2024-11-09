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  4. Фаны Баварии вывесили баннер против УЕФА, Шахтера и цены на билеты в ЛЧ
Германия
09 ноября 2024, 23:22 |
814
8

Фаны Баварии вывесили баннер против УЕФА, Шахтера и цены на билеты в ЛЧ

Мюнхенских болельщиков не устраивает стоимость тиккетов на поединок против «горняков»

09 ноября 2024, 23:22 |
814
8
Фаны Баварии вывесили баннер против УЕФА, Шахтера и цены на билеты в ЛЧ
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На сегодняшнем поединке 10-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Баварией» (0:1) фанаты последней вывесили баннер против УЕФА, «Шахтера» и цены на билеты, которую установили «горняки» на поединок против мюнхенцев в Лиге чемпионов.

«Статья 45: «Цена не должна превышать минимальную цену для фанатов домашней команды в соответствующем секторе стадиона. Пакет для фанатов «Шахтера»: 4 матча = 95 евро. Исключительно обоснованная цена для фанатов выездной команды: 24 евро. Почему мы должны платить 52 евро? На х** УЕФА! Почему «Бавария» принимает мошенничество «Шахтера»? – значится на баннере.

Ранее ультрас «Баварии» из группы Südkurve München объявили о бойкоте выездного для мюнхенцев матча против «Шахтера», который запланирован к проведению в Гельзенкирхене на «Фелтинс-Арене» 10 декабря. Также они призвали остальных болельщиков мюнхенского гранда последовать их примеру, отметив, что цена не соответствует привычной для матчей Лиги чемпионов – в частности, домашнюю игру «Баварии» против ПСЖ 26 ноября можно будет посетить всего за 19 евро.

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Бавария Шахтер Донецк фанаты ультрас билеты бойкот Фелтинс-Арена УЕФА Лига чемпионов
Алексей Сливченко Источник: Get German Football News
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шахрайство «Шахтаря» - европейцы уже об этом знают Как видим.
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+5
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_Quantum19_
Sport.ua, та надайте ви хоча б одне посилання, де квитки на той клятий матч "Баварія" - "ПСЖ" коштують ті самі кляті 19 євро. Звідки ви цей прайс взяли, із стелі?? Чи як???
З того, що я побачив, допоки шукав, найдешевше - 62 євро. Усе інше - ДОРОЖЧЕ. Є навіть, де квитки продають по 102 євро на цю гру. Зрозуміло, активність обговорення, кількість переглядів, але ж і ви майте хоч краплю сумління.
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-2
Отаман
Хто захоче подивитись на улюблену команду той заплатить. На Шахтар з Аталатнтаю прийшло майже 22 тис вболівальників, на Янг Бойз 18 тис, фк гуньдяй суркіса грало с Лаціо, квитки безкоштовно під стадіоном роздавали та Кличко зганяв всіх на гру, ну все одно на фк гуньдяй прийшло 7-8 тис. На гру з ференцварошем де фк гуньдяй зганьбив Україну прийшло 5 тис вболівальників. Ну якщо ніхто не любить фк гуньдяй суркіса та не хоче вболівати за них, то хоч силою змушуй ну ніхто не піде🥳
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-2
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