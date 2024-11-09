Фаны Баварии вывесили баннер против УЕФА, Шахтера и цены на билеты в ЛЧ

На сегодняшнем поединке 10-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Баварией» (0:1) фанаты последней вывесили баннер против УЕФА, «Шахтера» и цены на билеты, которую установили «горняки» на поединок против мюнхенцев в Лиге чемпионов.

«Статья 45: «Цена не должна превышать минимальную цену для фанатов домашней команды в соответствующем секторе стадиона. Пакет для фанатов «Шахтера»: 4 матча = 95 евро. Исключительно обоснованная цена для фанатов выездной команды: 24 евро. Почему мы должны платить 52 евро? На х** УЕФА! Почему «Бавария» принимает мошенничество «Шахтера»? – значится на баннере.

Ранее ультрас «Баварии» из группы Südkurve München объявили о бойкоте выездного для мюнхенцев матча против «Шахтера», который запланирован к проведению в Гельзенкирхене на «Фелтинс-Арене» 10 декабря. Также они призвали остальных болельщиков мюнхенского гранда последовать их примеру, отметив, что цена не соответствует привычной для матчей Лиги чемпионов – в частности, домашнюю игру «Баварии» против ПСЖ 26 ноября можно будет посетить всего за 19 евро.