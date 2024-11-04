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  4. Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Лига чемпионов
04 ноября 2024, 17:45 |
1036
4

Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?

Не исключено, что болельщиков мюнхенского гранда на поединке ЛЧ против «горняков» будет немного

04 ноября 2024, 17:45 |
1036
4
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

Одно из крупнейших ультрас-сообществ мюнхенской «Баварии» призвало бойкотировать декабрьский матч Лиги чемпионов против «Шахтера», который пройдет на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Причиной тому стали высокие цены на билеты, но пока непонятно, поддержат ли эту инициативу другие фан-группы мюнхенского гранда.

Известно, что немецкие фанаты традиционно требуют от своих клубов сохранять максимально возможные низкие цены на билеты на игры Лиги чемпионов, демонстрируя свою жесткую позицию и в контексте гостевых поединков.

После того, как стало известно, что украинский клуб намерен продавать гостевые билеты на матч против «Баварии» по цене 52 евро и использовать прогрессивную систему ценообразования, которая может привести к еще большему росту цен по мере уменьшения количества доступных билетов, ультраправая группа фанатов Südkurve München объявила, что будет бойкотировать матч.

«Не дайте себя обмануть и бойкотируйте выездной матч [Лиги чемпионов] с донецким «Шахтером». Выступайте за справедливое ценообразование и против высоких надбавок к стоимости билета!» – говорится в заявлении этой группы ультрас «Баварии».

Для сравнения стоит отмечать, что цена в 52 евро за билет в значительной степени выделяется на фоне привычной стоимости билетов на матчи Лиги чемпионов в Германии. Например, на матч «Баварии» против ПСЖ, который состоится 26 ноября, можно попасть всего за 19 евро.

Матч «Шахтер» – «Бавария» состоится 10 декабря. Его начало запланировано на 22:00. Для украинской и немецкой команды эта игра будет последней в рамках Лиги чемпионов-2024/25 в текущем календарном году.

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Шахтер Донецк Бавария фанаты ультрас бойкот Лига чемпионов билеты Фелтинс-Арена
Алексей Сливченко Источник: Bulinews.com
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Remark
Ги Ги... де ці щурі, що вилазили, коли бойкотували матчі Динамо в Німеччині нещодавно ? Що тепер напишете?
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+1
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Fuz1982z
на одні ворота буде гра 7-0 на користь баварії ще за це побиття платити 52 євро
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+1
Olex
Нажаль, це єдиний шанс Шахтаря хоча б відбити 2 мілліона за аренду. На іншіх іграх  ні на який аншлаг чекати не доводиться. Баварія фактично має п'ять домашніх ігор замість чотирьох, так що хай собі скиглять.
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-1
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