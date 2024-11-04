Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?

Одно из крупнейших ультрас-сообществ мюнхенской «Баварии» призвало бойкотировать декабрьский матч Лиги чемпионов против «Шахтера», который пройдет на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Причиной тому стали высокие цены на билеты, но пока непонятно, поддержат ли эту инициативу другие фан-группы мюнхенского гранда.

Известно, что немецкие фанаты традиционно требуют от своих клубов сохранять максимально возможные низкие цены на билеты на игры Лиги чемпионов, демонстрируя свою жесткую позицию и в контексте гостевых поединков.

После того, как стало известно, что украинский клуб намерен продавать гостевые билеты на матч против «Баварии» по цене 52 евро и использовать прогрессивную систему ценообразования, которая может привести к еще большему росту цен по мере уменьшения количества доступных билетов, ультраправая группа фанатов Südkurve München объявила, что будет бойкотировать матч.

«Не дайте себя обмануть и бойкотируйте выездной матч [Лиги чемпионов] с донецким «Шахтером». Выступайте за справедливое ценообразование и против высоких надбавок к стоимости билета!» – говорится в заявлении этой группы ультрас «Баварии».

Для сравнения стоит отмечать, что цена в 52 евро за билет в значительной степени выделяется на фоне привычной стоимости билетов на матчи Лиги чемпионов в Германии. Например, на матч «Баварии» против ПСЖ, который состоится 26 ноября, можно попасть всего за 19 евро.

Матч «Шахтер» – «Бавария» состоится 10 декабря. Его начало запланировано на 22:00. Для украинской и немецкой команды эта игра будет последней в рамках Лиги чемпионов-2024/25 в текущем календарном году.