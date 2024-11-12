Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?

Первая ракетка Украины Марта Костюк не сыграет за сборную в матче Кубка Билли Джин Кинг против Австрии.

Вместо Марты вызов в расположение национальной команды получила Анастасия Лопата. Причины отсутствия Костюк не сообщаются.

Противостояние Украина – Австрия состоится 16–17 ноября в Техасе, США. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

Лопата впервые вызвана в сборную. Дебютанткой национальной команды является и Анастасия Соболева.