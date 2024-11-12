ITF12 ноября 2024, 19:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 19:36
1001
4
Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?
Анастасия Лопата получила вызов вместо Марты на матч КБДК против Австрии
12 ноября 2024, 19:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 19:36
1001
4
Первая ракетка Украины Марта Костюк не сыграет за сборную в матче Кубка Билли Джин Кинг против Австрии.
Вместо Марты вызов в расположение национальной команды получила Анастасия Лопата. Причины отсутствия Костюк не сообщаются.
Противостояние Украина – Австрия состоится 16–17 ноября в Техасе, США. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.
Лопата впервые вызвана в сборную. Дебютанткой национальной команды является и Анастасия Соболева.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 ноября 2024, 13:21 20
Сергей Ребров прокомментировал слухи вокруг Ильи Забарного
Футбол | 12 ноября 2024, 11:56 6
Убытки мадридского клуба оказались выше, чем планировало руководство
Футбол | 12.11.2024, 11:42
Бокс | 12.11.2024, 07:50
Теннис | 11.11.2024, 18:15
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Це читалось. Анітрохи не засмучений, бо забив на той КБДК, коли він ще називався КФ... але наші чиновники від тенісу забили на нього значно раніше. А наші "зірки" і поготів))
Показать Скрыть 1 ответ
Та вона на пляжах і додала 10 кг, який кубок не смішіть Грицька.
По ходу уже всем наплевать на это шапито. 2025 год обещает быть интересным.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.11.2024, 06:23 17
10.11.2024, 16:57 8
11.11.2024, 09:05 11
12.11.2024, 10:36 1
11.11.2024, 11:05 6
11.11.2024, 16:54
11.11.2024, 09:26 2
Футбол