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  4. Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?
ITF
12 ноября 2024, 19:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 19:36
1001
4

Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?

Анастасия Лопата получила вызов вместо Марты на матч КБДК против Австрии

12 ноября 2024, 19:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 19:36
1001
4
Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк не сыграет за сборную в матче Кубка Билли Джин Кинг против Австрии.

Вместо Марты вызов в расположение национальной команды получила Анастасия Лопата. Причины отсутствия Костюк не сообщаются.

Противостояние Украина – Австрия состоится 16–17 ноября в Техасе, США. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

Лопата впервые вызвана в сборную. Дебютанткой национальной команды является и Анастасия Соболева.

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Марта Костюк Анастасия Лопата женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Це читалось. Анітрохи не засмучений, бо забив на той КБДК, коли він ще називався КФ... але наші чиновники від тенісу забили на нього значно раніше. А наші "зірки" і поготів))
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+1
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Muskrat2
Та вона на пляжах і додала 10 кг, який кубок не смішіть Грицька. 
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0
SandroKing
По ходу уже всем наплевать на это шапито. 2025 год обещает быть интересным.
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-1
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