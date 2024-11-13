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Италия
13 ноября 2024, 00:34 |
690
0

Творец главной сказки ХХІ века. Известно, кто возглавит Рому с Довбиком

Джанлука ди Марцио сообщает, что Клаудио Раньери станет коучем римлян

13 ноября 2024, 00:34 |
690
0
Творец главной сказки ХХІ века. Известно, кто возглавит Рому с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

73-летний итальянской специалист Клаудио Раньери возглавит римскую «Рому».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Джанлука ди Марцио. Раньери отправится в Лондон, где встретится с владельцами «волков» для обсуждения дальнейших условий сотрудничества.

Клаудио Раньери уже возглавлял римский клуб с 2009 по 2011 годы, а также в 2019 году.

Интересно, что ранее Раньери сообщал о желании завершить карьеру, но впоследствии решил, что хочет тренировать снова.

Итальянец известен тем, что сенсационно одержал победу в Английской Премьер-лиге с «Лестером» в сезоне 2015/16. Кроме «Ромы» и «Лестера», Раньери возглавлял «Атлетико», «Челси», «Ювентус» и другие команды.

Последним клубом Клаудио Раньери был итальянский «Кальяри».

10 ноября, руководство «Ромы» уволило с должности главного тренера Ивана Юрича. Цвета «волков» защищает украинский форвард Артем Довбик.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Клаудио Раньери Джанлука Ди Марцио Рома Рим назначение тренера Артем Довбик
Олександр Сільченко Источник: Джанлука Ди Марцио
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