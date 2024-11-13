Творец главной сказки ХХІ века. Известно, кто возглавит Рому с Довбиком

73-летний итальянской специалист Клаудио Раньери возглавит римскую «Рому».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Джанлука ди Марцио. Раньери отправится в Лондон, где встретится с владельцами «волков» для обсуждения дальнейших условий сотрудничества.

Клаудио Раньери уже возглавлял римский клуб с 2009 по 2011 годы, а также в 2019 году.

Интересно, что ранее Раньери сообщал о желании завершить карьеру, но впоследствии решил, что хочет тренировать снова.

Итальянец известен тем, что сенсационно одержал победу в Английской Премьер-лиге с «Лестером» в сезоне 2015/16. Кроме «Ромы» и «Лестера», Раньери возглавлял «Атлетико», «Челси», «Ювентус» и другие команды.

Последним клубом Клаудио Раньери был итальянский «Кальяри».

10 ноября, руководство «Ромы» уволило с должности главного тренера Ивана Юрича. Цвета «волков» защищает украинский форвард Артем Довбик.