Германия12 ноября 2024, 23:16 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:20
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Египтянин – самый результативный игрок в топ-лигах сейчас. И это не Салах
Омар Мармуш впечатляет в этом сезоне
12 ноября 2024, 23:16 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:20
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Египетский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш является самым результативным игроком топ-5 европейских чемпионатов.
25-летний страйкер немецкого клуба совершил уже 24 голевых действия, за игроком активнее всего следят «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».
В текущем сезоне Оскар Мармуш провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.
Омар Мармуш привлекает внимание каталонской «Барселоны».
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