Египетский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш является самым результативным игроком топ-5 европейских чемпионатов.

25-летний страйкер немецкого клуба совершил уже 24 голевых действия, за игроком активнее всего следят «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне Оскар Мармуш провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

Омар Мармуш привлекает внимание каталонской «Барселоны».