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Германия
12 ноября 2024, 23:16 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:20
399
0

Египтянин – самый результативный игрок в топ-лигах сейчас. И это не Салах

Омар Мармуш впечатляет в этом сезоне

12 ноября 2024, 23:16 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:20
399
0
Египтянин – самый результативный игрок в топ-лигах сейчас. И это не Салах
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Египетский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш является самым результативным игроком топ-5 европейских чемпионатов.

25-летний страйкер немецкого клуба совершил уже 24 голевых действия, за игроком активнее всего следят «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне Оскар Мармуш провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

Омар Мармуш привлекает внимание каталонской «Барселоны».

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Омар Мармуш Айнтрахт Франкфурт Бавария Ливерпуль Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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