Барселона хочет усилить атаку сенсацией сезона. Речь не о Дьекереше

Каталонская «Барселона» интересуется египетским нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Омаром Мармушом, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, 25-летний футболист особенно сильно заинтересовал руководство «сине-гранатовых», потому что может сыграть на любой из трех позиций в нападении.

В сезоне 2024/25 Омар Мармуш провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Омаром Мармушем интересуется «Манчестер Сити».