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Испания
12 ноября 2024, 11:32 |
561
0

Барселона хочет усилить атаку сенсацией сезона. Речь не о Дьекереше

Омар Мармуш может покинуть «Айнтрахт»

12 ноября 2024, 11:32 |
561
0
Барселона хочет усилить атаку сенсацией сезона. Речь не о Дьекереше
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Каталонская «Барселона» интересуется египетским нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Омаром Мармушом, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, 25-летний футболист особенно сильно заинтересовал руководство «сине-гранатовых», потому что может сыграть на любой из трех позиций в нападении.

В сезоне 2024/25 Омар Мармуш провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Омаром Мармушем интересуется «Манчестер Сити».

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Дмитро Вербинський Источник: Sport.es
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