Барселона хочет усилить атаку сенсацией сезона. Речь не о Дьекереше

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Омар Мармуш может покинуть «Айнтрахт»
Каталонская «Барселона» интересуется египетским нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Омаром Мармушом, сообщает испанское издание Sport.es.
По информации источника, 25-летний футболист особенно сильно заинтересовал руководство «сине-гранатовых», потому что может сыграть на любой из трех позиций в нападении.
В сезоне 2024/25 Омар Мармуш провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Омаром Мармушем интересуется «Манчестер Сити».
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