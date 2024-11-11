Испания11 ноября 2024, 00:44 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:46
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«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
Карло вернет Лунина на скамейку запасных
11 ноября 2024, 00:44 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:46
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Украинский вратарь Андрей Лунин получает игровую практику в этом сезоне за «Реал» Мадрид из-за травмы основного кипера Тибо Куртуа.
Испанские СМИ рассекретили разговор наставника «Реала» Карло Анчелотти со своим помощником и сыном Давиде.
«Мне будет очень обидно снова забирать у Лунина место в стартовом составе», – сказал Анчелотти.
В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. В последнем поединке Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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Комментарии 2
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Травмы Куртуа в прошлом сезоне не пройдут бесследно и еще часто будут мешать ему полноценно играть. Так что как посадят Андрея на лавку, так и дальше будут выпускать
Фейк, Карло бесчувственная машина для добывания трофеев. Помню Шевченко после неудачи в Челси продолжил сидеть и в Милане. Он и Куртуа отправит по курсу корабля как время подойдет.
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