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  4. «Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
Испания
11 ноября 2024, 00:44 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:46
1057
2

«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала

Карло вернет Лунина на скамейку запасных

11 ноября 2024, 00:44 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:46
1057
2
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Украинский вратарь Андрей Лунин получает игровую практику в этом сезоне за «Реал» Мадрид из-за травмы основного кипера Тибо Куртуа.

Испанские СМИ рассекретили разговор наставника «Реала» Карло Анчелотти со своим помощником и сыном Давиде.

«Мне будет очень обидно снова забирать у Лунина место в стартовом составе», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. В последнем поединке Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Давиде Анчелотти Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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Nina Sova
Травмы Куртуа в прошлом сезоне не пройдут бесследно и еще часто будут мешать ему полноценно играть. Так что как посадят Андрея на лавку, так и дальше будут выпускать
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Harun Bakircioğlu
Фейк, Карло бесчувственная машина для добывания трофеев. Помню Шевченко после неудачи в Челси продолжил сидеть и в Милане. Он и Куртуа отправит по курсу корабля как время подойдет. 
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