«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала

Украинский вратарь Андрей Лунин получает игровую практику в этом сезоне за «Реал» Мадрид из-за травмы основного кипера Тибо Куртуа.

Испанские СМИ рассекретили разговор наставника «Реала» Карло Анчелотти со своим помощником и сыном Давиде.

«Мне будет очень обидно снова забирать у Лунина место в стартовом составе», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. В последнем поединке Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.