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  4. «В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
Лига наций
11 ноября 2024, 19:14 |
3857
0

«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины

Михаил Мудрик и Николай Шапаренко вроде бы не поделили 10-й номер

11 ноября 2024, 19:14 |
3857
0
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал конфликт Михаила Мудрика и Николая Шапаренко, которые якобы не поделили 10-й номер в национальной команде:

«Конфликт за десятый номер? Кто это говорил? Вы всегда комментируете слухи. «Мы там услышали». Не было вообще никакого конфликта. Да, Михаил пропускал игру, Николай взял этот номер, в чем проблема?

Почему все распространяют какие-то слухи и всегда думают, что какая-то атмосфера не та? Что случилось? Я не понимаю. Кто сказал, что там какой-то конфликт или что? Почему вы думаете, что для игроков сборной Украины это стоит на первом плане? Поговорили, спросили, это нормальные вещи. Так делают все игроки-профессионалы, которым не 15 лет».

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сборная Украины по футболу игровой номер Лига наций Николай Шапаренко Михаил Мудрик Сергей Ребров
Дмитро Вербинський Источник: Пряма червона
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