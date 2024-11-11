«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал конфликт Михаила Мудрика и Николая Шапаренко, которые якобы не поделили 10-й номер в национальной команде:

«Конфликт за десятый номер? Кто это говорил? Вы всегда комментируете слухи. «Мы там услышали». Не было вообще никакого конфликта. Да, Михаил пропускал игру, Николай взял этот номер, в чем проблема?

Почему все распространяют какие-то слухи и всегда думают, что какая-то атмосфера не та? Что случилось? Я не понимаю. Кто сказал, что там какой-то конфликт или что? Почему вы думаете, что для игроков сборной Украины это стоит на первом плане? Поговорили, спросили, это нормальные вещи. Так делают все игроки-профессионалы, которым не 15 лет».