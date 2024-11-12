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12 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:16
965
1

ФИФА готовит революцию. Тренеры смогут оспаривать решения арбитров

Речь идет о внедрении системы FVS для лиг, которые не могут себе позволить VAR

12 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:16
965
1
ФИФА готовит революцию. Тренеры смогут оспаривать решения арбитров
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный футбольный орган ФИФА надеется получить разрешение от организации IFAB на проведение испытаний системы футбольной видеоподдержки FVS, которая является альтернативой VAR и предоставляет тренерам право оспаривать решения арбитров.

Эту систему уже использовали во время проведения чемпионатов мира среди женщин U20 и U17. В ФИФА надеются, что смогут запустить тестовое использование этой системы в других соревнованиях.

В отличие от традиционного VAR, где просмотр моментов контролирует официальный видеоассистент арбитра, FVS предоставляет тренерам возможность сделать до двух обжалований за матч, если они считают, что была допущена ошибка.

Бывший арбитр ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал, чего можно ожидать от внедрения этой системы.

«Важно четко понимать, что FVS - это не VAR, особенно в аспекте ожиданий. Ее можно ввести в лиги с ограниченными ресурсами, где используется не более четырех камер для трансляции. Из-за ограниченного количества камер FVS не сможет обеспечить те же возможности, что и VAR. Например, в случае с офсайдом, без должным образом расположенных камер можно будет заметить лишь очевидный офсайд. Поэтому решение арбитра на поле остается очень важным», - прокомментировал Коллина.

FVS предполагает, что тренер инициирует просмотр эпизода, после чего арбитр самостоятельно просматривает видео на специальном мониторе возле поля. В отличие от VAR, в этом случае нет группы видеоассистентов, которые выбирают нужные кадры. Только сам арбитр решает, была ли его первоначальная оценка правильной, без предварительного уведомления об очевидной ошибке.

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Пьерлуиджи Коллина ФИФА VAR судьи (арбитры) правила футбола
Олександр Сільченко Источник: ESPN
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SHN
Продажные шкуры вроде Коллины решили скомпрометировать VAR
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