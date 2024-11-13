ВИДЕО. Бауманн – в игре. Украина U-19 готовится к матчу против Казахстана
В сборную вызван 17-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед»
Сборная Украины U-19 готовится к старту первого раунда квалификации Евро-2025 U-19.
13 ноября в 20:00 в Нидерландах состоится матч между сборными Украины U-19 и Казахстаном U-19.
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Сине-желтым также будут противостоять сборные Словении (16 ноября) и Нидерландов (19 ноября).
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на 22 исполнителя.
В сборную впервые вызван 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины.
ВИДЕО. Сборная Украины U-19 готовится к матчу отбора ЧЕ против Казахстана
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