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Молодежные турниры
13 ноября 2024, 00:39 | Обновлено 13 ноября 2024, 00:51
79
0

ВИДЕО. Бауманн – в игре. Украина U-19 готовится к матчу против Казахстана

В сборную вызван 17-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед»

13 ноября 2024, 00:39 | Обновлено 13 ноября 2024, 00:51
79
0
ВИДЕО. Бауманн – в игре. Украина U-19 готовится к матчу против Казахстана
УАФ

Сборная Украины U-19 готовится к старту первого раунда квалификации Евро-2025 U-19.

13 ноября в 20:00 в Нидерландах состоится матч между сборными Украины U-19 и Казахстаном U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтым также будут противостоять сборные Словении (16 ноября) и Нидерландов (19 ноября).

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на 22 исполнителя.

В сборную впервые вызван 17-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн, на днях получивший паспорт гражданина Украины.

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 готовится к матчу отбора ЧЕ против Казахстана

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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