Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии

44-летний Стивен Джеррард является одной из культовых фигур для английских болельщиков, особенно той их части, которая поддерживает «Ливерпуль». В качестве футболиста он отдал «красным» лучшие годы карьеры и всегда делал на поле все возможное, чтобы команда добивалась успеха. Лишь перед тем, как повесить бутсы на гвоздь, Стивен отправился немного «повалять дурака» в США, где провел полтора сезона в рядах «Лос-Анджелес Гэлакси». И хотя уровень MLS в последние годы стремительно растет, все-таки за океаном карьера Джеррарда куда больше напоминала своего рода королевские почести, когда футболист купался в славе, получал хорошую зарплату, но на поле мог уже не уродовать свой организм сумасшедшими физическими нагрузками, как это было в английской Премьер-лиге.

После завершения игровой карьеры Джеррард стал тренером юношеской команды «Ливерпуля», откуда со временем перебрался в Шотландию – в ряды «Рейнджерс». Там то Стивену и посчастливилось проявить себя во всей красе. С Джеррардом во главе в сезоне-2020/21 «плюшевые мишки» выиграли чемпионат Шотландии, не только сделав это впервые за десятилетие, но и, тем самым, не позволив извечному оппоненту «Селтику» сотворить историческое достижение, которое пока не покорялось ни одному из шотландских грандов – выигрывать чемпионство в течение десяти лет кряду.

После Шотландии Джеррарда позвали в Англию, где он трудоустроился в «Астон Вилле», но там дела у Стивена не пошли, и он был отправлен в отставку спустя лишь 11 месяцев после назначения. С октября 2022-го по июль 2023-го экс-хавбек «Ливерпуля» сидел без работы, лишь развлекая журналистов и болельщиков своими экспертными комментариями, а затем удивил… Джеррард принял предложение из Саудовской Аравии, став наставником «Аль-Иттифака».

«Аль-Иттифак» не является одним из традиционных саудовских грандов, и не входит в непосредственную сферу влияния тамошнего Суверенного фонда, ключевой фигурой в котором является наследный принц и нынешний де-факто руководитель государства принц Мухаммед ибн Салман аль Сауд. В то же время «Аль-Иттифак» напрямую зависит от государственных инвестиций, так как его контролирует Министерство спорта Саудовской Аравии, а еще этот клуб является первым в стране, который исторически взял международный трофей – речь об Арабском клубном кубке чемпионов 1984 года.

Приглашением Джеррарда руководство «Аль-Иттифака» хотело повысить статус своего клуба на международном уровне, а также дать понять болельщикам из Саудовской Аравии, что в целом «рыцари Ад-Дехны» постараются не слишком-то отставать от тамошних грандов – «Аль-Хиляля», «Аль-Насра», «Аль-Иттихада», которые благодаря деньгам Суверенного фонда сумели зазвать в свои ряды лучших футболистов мирового футбола во главе с Криштиану Роналду, Неймаром и Каримом Бензема.

Считается, что при активном участии Джеррарда «Аль-Иттифак» сумел подписать двух бывших футболистов «Ливерпуля» – Джордана Хендерсона и Джорджиньо Вейналдума. Карьера у первого на Ближнем Востоке откровенно не заладилась, и он вскоре вернулся в Европу, однако нидерландец по-прежнему выступает в саудовской Про-лиге и является важной фигурой для «рыцарей Ад-Дахны». Впрочем, как и Мусса Дембеле (экс-форвард «Селтика», «Атлетико» и «Лиона»), который также согласился переехать в «Аль-Иттифак» не только ради отличной зарплаты, но и под гарантии Джеррарда.

Однако в целом состав «Аль-Иттифака» не выглядит таким уж качественным, даже по меркам саудовского чемпионата. Сам тренер неоднократно публично жаловался на недостаток звезд первой величины, давая понять, что приглашение игроков уровня Демарая Грея или Карла Токо Экамби – это, конечно, хорошо, но не более того. С другой стороны, и справедливости ради, перед Джеррардом в Саудовской Аравии никогда и не стояла задача выиграть чемпионство, или даже войти в топ-3, потеснив кого-то из подшефных Суверенному фонду клубов.

Но и нынешняя одиннадцатая позиция является вовсе не тем, ради чего в клуб приглашали Джеррарда. И, кажется, английский тренер понемногу начинает ощущать давление за результат, а также становится жертвой своего собственного поведения и комментариев.

В частности, болельщики «Аль-Иттифака» недовольны тем, как часто Джеррард упоминал о несбалансированности состава и малом количестве в команде футболистов действительно высокого уровня. Очевидно, что у условных «Аль-Халиджа», «Аль-Таавуна» или «Аль-Раеда» ситуация в этом плане уж никак не лучшая, однако они умудряются набирать больше очков в текущем сезона Про-лиги, нежели «Аль-Иттифак» Джеррарда.

Еще Стивену в Саудовской Аравии не могут простить его шутки в эфире британских каналов. Например, недавно Джеррард, отвечая на вопрос о том, следит ли он вместе с помощниками за успехами «Ливерпуля» под руководством Арне Слота, явно в шутливой манере заявил следующее: «Мы с Джоном (Ахтербергом – тренером вратарей «Аль-Иттифака» – прим. авт.) не покладая рук следим за ними. Мы выстроили весь наш график вокруг игр «Ливерпуля»! Теперь наши футболисты следят за мной – мы тренируемся только в девять или десять вечера!»

Очевидно, что Джеррард пытался понравиться журналистам и зрителям, давая свои комментарии именно в подобном иронично-юмористичном ключе, однако многим фанатам «Аль-Иттифака» подобное категорически не понравилось. Стивена считают недостаточно сфокусированным на делах своей команды, недостаточно преданным ее интересам, а также откровенно безответственным. Кроме того, главные критики Джеррарда открыто упрекают англичанина еще и в том, что он вместе с семьей живет не в Саудовской Аравии, а в Бахрейне, где может позволять себе значительно больше вольностей.

Безусловно, никакой существенной критики в адрес Джеррарда не было, если бы результаты «Аль-Иттифака» являлись не такими неудачными, как сейчас. Год назад англичанин стартовал на новом месте работы с пяти побед в семи турах (при одной ничьей и поражении 0:2 от «Аль-Хиляля», за которое Стивена абсолютно никто не критиковал), но непосредственно перед зимней паузой «рыцари Ад-Дехны» выдали 8-матчевую безвыигрышную серию (4 ничьи, 4 поражения), которая мгновенно откатила команду в середину таблицы. Каково же было удивление фанатов «Аль-Иттифака», когда в середине января руководство клуба объявило о продлении контракта с Джеррардом до 2027 года. Тогда же английский специалист высказал надежду, что вскоре получит хорошее кадровое усиление, благодаря которому его подопечные смогут осуществить качественный рывок вверх.

«Это очень приятно для меня и моей семьи и ощущается как признание за большой труд и преданность делу», – говорил Джеррард после продления контракта. «Нам пришлось создать новую инфраструктуру, например, построить новую тренировочную площадку поэтапно и построить новый стадион. Но многое было достигнуто. Я понимаю, на каком мы месте в лиге, но я уверен, что мы улучшим результаты. [Трансферное] окно в настоящее время открыто, и мы работаем над тем, чтобы попытаться подписать игроков, которые могли бы прийти и поддержать нынешнюю команду, чтобы сделать нас более конкурентоспособными в верхней части турнирной таблицы».

Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

При этом, новых ярких подписаний англичанин так и не дождался ни в январе, ни летом этого года, и в целом неудивительно, что в текущем сезоне его команда демонстрирует еще менее впечатляющие результаты, чем во второй половине предыдущего. По состоянию на текущий момент, «Аль-Иттифак» не выигрывает в чемпионате с 14 сентября, и имеет в пассиве 7-матчевую серию без побед. Кроме того, «рыцари Ад-Дахны» вылетели уже в 1/8 финала Кубка Короля от перволигового «Аль-Джабалайна» (1:3), что вызвало крайне негативную реакцию в болельщицкой среде.

Неудивительно, что сейчас поклонники «Аль-Иттифака» чувствуют обиду на Джеррарда и испытывают раздраженность его действиями. В частности, шутливые комментарии для английской прессы вполне логично не видятся такими уж остроумными для фанатов в Саудовской Аравии. Да и как может быть иначе, когда вашу любимую команду тренирует один из наиболее высокооплачиваемых наставников современности, а результата от этого ровно столько же, как научных предложений в сфере развития космических технологий от пятиклассника.

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Некоторые фанаты в социальных сетях и вовсе почти не подбирают выражений, чтобы охарактеризовать качество работы Джеррарда с «Аль-Иттифаком» и тренерские способности англичанина в целом.

Вот лишь несколько гневных отзывов фанатов, которые отмечают клубный аккаунт в социальных сетях, оставляя свои комментарии:

«У всех команд есть тренер, кроме «Аль-Иттифака», у которого есть бывший футболист, пытающийся овладеть тренерским ремеслом. Все, что он делает – это учится у тренеров, не заботясь о результатах своих неудач, потому что нет никого, кто мог бы призвать его к ответственности или сказать, что это позор. «Аль-Иттифак» стал посмешищем, а Джеррард стал комиком, который заставляет смеяться всех, кто следит за матчами команды. Мой горячий привет руководству клуба», – написал один из фанатов.

Ход его мыслей поддержал второй: «Я уже давно говорю, что Джеррард – неудачливый тренер. Зачем нам сейчас то, каких успехов он добился как игрок? Он должен преуспеть как тренер. Это пустая трата денег и полная катастрофа для «Аль-Иттифака».

А третий поклонник «рыцарей Ад-Дахны» и вовсе пошел дальше остальных, приложившись непосредственно по самому статусу Джеррарда: «Где фотография (в отчете о матче Кубка Короля, где «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Джабалайна» – прим. авт.)? Вы забыли ее сделать? Или это признание провала?! Вы не видите, как ваша команда стала уродливой. Кто еще остался, чтобы победить нас во главе с этим английским сантехником Джеррардом?!»

После яростной шумихи в социальных сетях и средствах массовой информации Джеррарду пришлось оправдываться и объясняться, в том числе и за все свои предыдущие шутки, которые не оценили в Саудовской Аравии.

«Я знаю, откуда все это взялось. Я был на подкасте, пытаясь собрать деньги для детской благотворительной организации, чтобы она выжила и продолжила свою деятельность. Меня спросили, слежу ли я за «Ливерпулем», и я ответил: «Конечно, я слежу за «Ливерпулем». Они сыграли огромную роль в моей жизни и сформировали меня как игрока, человека и тренера».

«Но я хочу предельно ясно заявить, что мой приоритет – «Аль-Иттифак», у меня контракт с этим клубом, и я нахожусь в действительно привилегированном положении. Я уважаю все свои предыдущие клубы – «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Гэлакси», – но моя главная забота – эта работа и попытка сделать «Аль-Иттифак» как можно более успешным, как на поле, так и за его пределами. Я полностью отдаюсь делу и продолжу делать свою работу с максимальной ответственностью», – заявил Джеррард в начале ноября.

А уже 2 ноября «Аль-Иттифак» снова проиграл в чемпионате – на этот раз «Аль-Кадисии» (0:2), за которую играл, но не забивал Пьер-Эмерик Обамеянг. Этот поединок был домашним для «рыцарей Ад-Дахны», и после финального свистка Джеррарда с трибун освистывали, засыпали оскорблениями, а некоторые фанаты и вовсе скандировали: «Убирайся».

На послематчевой пресс-конференции англичанин в очередной раз пообещал, что сделает все от себя возможное, чтобы уже в ближайшее время улучшить результаты команды.

«Я говорил с игроками. Если бы мы играли так раньше, мы бы не оказались в такой неловкой ситуации. Но я несу ответственность. На фоне последних результатов вы знаете о разочаровании болельщиков, я должен взять эту ответственность на свои плечи. Это то, что я буду делать, и продолжу бороться и работать, чтобы улучшить последние результаты», – сказал Стивен.

После того «Аль-Иттифак» на выезде обыграл кувейтскую «Аль-Кадсию» (1:0) в рамках групповой стадии клубного кубка чемпионов Персидского залива, но в пятницу, 8 ноября, не сумел удивить, проиграв очередной поединок национально чемпионата его безоговорочному лидеру «Аль-Хилялю» (1:3).

Теперь в саудовской Про-лиге, как и в большинстве европейских чемпионатов, наступает пауза на матчи национальных сборных, и свой следующий официальный матч «Аль-Иттифак» должен будет провести 24 ноября. Поговаривают, что клубное руководство на этот раз все-таки может решиться на кардинальные изменения, и воспользоваться достаточно продолжительной паузой, чтобы пойти на смену главного тренера.