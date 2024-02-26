10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола

Деньги в современном футболе играют очень важную роль, и спорить с этим, пожалуй, не станет даже самый прожженный любитель дебатов. Нельзя сказать, что все трофеи достаются исключительно тем клубам, которые тратят максимум денег, ярким подтверждением чего является Челси, однако в целом вполне логично, когда инвесторы стараются заполучить для своих команд наиболее мастеровитых и авторитетных наставников. Конечно, это стоит и немалых денег. Поэтому прямо сейчас, опираясь на данные из открытых источников, предлагаем поговорить о десяти наиболее высокооплачиваемых тренерах мирового футбола...

10. Карло Анчелотти (Реал) – 11 миллионов евро в год

Getty Images. Карло Анчелотти

Итальянский специалист Карло Анчелотти возглавляет Реал с лета 2021 года. Ранее он уже имел опыт работы с «бланкос» (с 2013 по 2015 годы), а потому с радостью вернулся в столицу Испании, когда президент Реала Флорентино Перес вновь пожелал видеть Анчелотти у руля своего галактического детища.

64-летний Анчелотти с момента возвращения на тренерский мостик Реала выиграл уже семь трофеев – выдающийся показатель за неполных три сезона. Полгода назад испанская пресса активно судачила о том, что сезон-2023/24 станет для Карло последним в Мадриде, а затем итальянец якобы переберется на должность коуча сборной Бразилии, но в конце 2023-го все пошло отнюдь не по такому сценарию.

Анчелотти подписал с Реалом новый контракт, который рассчитан до лета 2026 года, и получил повышение по заработной плате. Сейчас труд итальянца оценен в 11 миллионов евро ежегодно, что позволяет ему входить в топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных специалистов планеты.

9. Томас Тухель (Бавария) – 12 миллионов евро в год

Getty Images. Томас Тухель

50-летний Томас Тухель возглавляет Баварию не так долго, а если точнее, то с 24 марта 2023-го. Ранее этот немецкий специалист сумел заработать висты в тренерском ремесле на родине, успешно поработав с дортмундской Боруссией. Впоследствии Тухель также трудился во Франции с Пари Сен-Жермен и в Англии с Челси.

Бавария заманила к себе Тухеля пристойным окладом в размере 12 миллионов евро за сезон. В первом же сезоне во главе мюнхенцев, который оказался для Томаса неполным, Бавария стала чемпионом, хотя и сумела обойти в гонке дортмундскую Боруссию лишь по дополнительным показателям. Однако в текущем сезоне мюнхенский гранд уже не смотрится той стороной, которая обязательно завоюет очередное чемпионство.

Ныне в Германии баллом правит Байер, и если команда из Леверкузена на финише сезона не начнет чудить и терять очки налево и направо, то Баварии очередное чемпионство не светит от слова «совсем». Это значит лишь одно: летом мюнхенцев ждут серьезные перемены, хотя в СМИ в последнее время пишут, что боссы Баварии могут пойти на увольнение Тухеля даже не дожидаясь формальной концовки сезона.

8. Маурисио Почеттино (Челси) – 12,2 миллионов евро в год

Getty Images. Маурисио Почетино

Аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино удалось сделать имя в мировом футболе в Тоттенхэме. В этой команде наставник провел пять сезонов, существенно улучшив результаты «шпор» и имидж этой команды на континентальной арене, хотя никакими знаковыми трофеями так и не обзавелся.

Последний фактор не помешал боссам Пари Сен-Жермен в начале 2021 года заключить контракт с Почеттино. В Париже специалист выиграл для ПСЖ чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, но не добился ключевой цели – стать обладателем «ушастого трофея» Лиги чемпионов. В итоге летом 2022-го катарские собственники парижан уволили Почеттино, и тот оставался без работы вплоть до лета минувшего года.

Именно в июле 2023-го Почеттино позвали в Челси, предложив еще и очень высокую зарплату – 12,2 миллионов евро в год. Пока построить в Лондоне новый и успешный проект Маурисио не удается, несмотря на просто фантастические траты руководства «синих» на трансферном рынке. Неспособность давать результат при колоссальных затратах является ныне для Почеттино большой проблемой, и не исключено, что из-за этого аргентинец в конечном итоге и пострадает – по крайней мере, требований его уволить от болельщиков Челси в последние недели исходит все больше и больше.

7. Массимилиано Аллегри (Ювентус) – 12,8 миллионов евро в год

Getty Images. Массимилиано Аллегри

56-летний Аллегри является величиной топ-калибра для современного рынка итальянских тренеров. Этот специалист пять раз подряд приводил Ювентус к титулу чемпиона Италии, однако после отъезда из Турина, который случился летом 2019-го, два года оставался безработным, посвятив себя отдыху и «перезарядке батареек».

С лета 2021 года Аллегри снова является коучем Ювентуса. Однако второй заход на такую должность пока не является для Массимилиано успешным. Во внутреннем чемпионате «Старая синьора» за последние два сезона проиграла титул Милану и Наполи, а в нынешнем розыгрыше, очевидно, не сможет ничего сделать с чемпионским спуртом Интера.

В январе авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport сообщало о желании Аллегри покинуть Ювентус ближайшим летом, однако сделать это Массимилиано хочет на мажорной ноте, выиграв хоть какой-то значимый трофей. После этого наставник не прочь отправиться за «длинным евро» в Саудовскую Аравию или продолжить работу на родине с одним из грандов, который ставит перед собой чемпионские амбиции и готов соответствовать им в финансовом плане.

6. Стивен Джеррард (Аль-Иттифак) – 17,8 миллионов евро в год

Getty Images. Cтивен Джеррард

43-летний англичанин Стивен Джеррард на тренерском поприще пока не добился ничего существенного. По сути, опыт его успешной работы ограничивается чемпионским титулом в Шотландии с Рейнджерс, перед чем и после чего Стивен так и не смог показать что-то существенное в английской Премьер-лиге сперва с Ливерпулем, а затем с Астон Виллой.

Неудивительно, что в октябре 2022 года руководство бирмингемского клуба отправило Джеррарда в отставку, и тот более шести месяцев был безработным. Помогли трудоустроиться Стивену богатые саудовские инвесторы, позвавшие легенду английского футбола работать коучем Аль-Иттифака.

Со своим нынешним клубом Джеррард изначально подписал долгосрочный контракт, а в январе 2024-го неожиданно для многих продлил его до 2027 года, причем с улучшением личных условий. Интересно, что Аль-Иттифак при англичанине является лишь середняком текущего розыгрыша саудовской Про-лиги…

5. Марсело Гальярдо (Аль-Иттихад) – 18 миллионов евро в год

Getty Images. Марсело Гальярдо

48-летний аргентинский специалист Марсело Гальярдо в своей наставнической карьере еще не работал в европейском футболе. Он добился успехов в Южной Америке, где сперва сделал чемпионом Уругвая Насьональ, а затем на протяжении семи с половиной лет весьма успешно тренировал Ривер Плейт. С последним Гальярдо становился чемпионом Аргентины, трижды брал Кубок страны, дважды – Суперкубок, а также два раза приводил «миллионеров» к триумфу в Кубке Либертадорес.

С конца 2022 года Гальярдо оставался без клуба, однако получил выгодное приглашение не из Европы, а из Саудовской Аравии – от Аль-Иттихада, которому отказать уже не сумел. Сейчас у аргентинского специалиста дела идут так себе по двум причинам: прежде всего, Гальярдо не смог добиться быстрого и коренного улучшения результатов саудовского коллектива, а, к тому же, еще и рассорился с главной звездой команды Каримом Бензема.

Поговаривают, что Гальярдо настаивает на публичных извинениях от Бензема за то, что француз поставил под сомнение его решения, однако на практике пока неизвестно, кто покинет Саудовскую Аравию раньше, ведь за неудовлетворительные результаты перед руководством, прежде всего, будет отвечать именно Марсело, а никак не Карим.

4. Юрген Клопп (Ливерпуль) – 18,7 миллионов евро в год

Getty Images. Юрген Клопп

Немецкий специалист Юрген Клопп работает с Ливерпулем с октября 2015 года. За этот период коуч успел привести «красных» к победам в чемпионате Англии, Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира. При Клоппе Ливерпуль снова стал настоящим топ-клубом, как в Англии, так и на континенте.

Однако летом нынешнего года Клопп покинет свой пост. Об этом наставник уже сообщил официально, и Ливерпулю придется подыскивать себе нового наставника. С одной стороны «красные» смогут попробовать немного сэкономить на фонде заработной платы, но с другой – далеко не факт, что им удастся подыскать коуча такого уровня и таланта, коими обладает Клопп.

3. Жузеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 23,4 миллиона евро в год

Getty Images. Жузеп Гвардиола

53-летнего Жузепа Гвардиолу большинство экспертов называют лучшим тренером современности. Это как минимум крайне близко к истине, так как Гвардиола оказывался успешным в роли тренера везде, где только работал: в Барселоне, Баварии, а теперь вот уже восьмой год подряд кует славу для Манчестер Сити.

Недоброжелатели утверждают, что Гвардиола умеет работать только с дорогими и топовыми футболистами, но ведь это также огромный вызов, и далеко не каждому наставнику удается быть авторитетом в глазах звездных игроков. Пока на счету Жузепа 16 трофеев с «горожанами», причем он уже выиграл все самое значимое: английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Действующий контракт Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до лета 2025 года. Не исключено, что после этого испанец решит покинуть Англию, ведь ранее неоднократно утверждал, что не собирается оставаться в ремесле до глубокой старости. Однако что действительно важно и принципиально для Гвардиолы, так это его стремление попрощаться с Манчестер Сити на мажорной ноте, для чего потребуется сперва вновь выиграть что-то действительно серьезное (возможно, даже замахнуться на требл), а уж затем уходить на заслуженную пенсию.

2. Роберто Манчини (сборная Саудовской Аравии) – 25 миллионов евро в год

Getty Images. Роберто Манчини

59-летний Роберто Манчини уже очень давно в тренерском ремесле. Он начинал работать еще в 2000 году в роли ассистента Свена-Ерана Эрикссона в Лацио, а затем прошел колоссальный путь до статуса топ-тренера современности.

С 2018 по 2023 годы Манчини работал наставником сборной Италии, которую в 2021-м привел к триумфу на чемпионате Европы, однако минувшим летом Роберто решил покинуть «Скуадру Адзурру» и податься в Саудовскую Аравию. Причиной для такого решения послужило умопомрачительное с финансовой точки зрения предложение, отказаться от которого Манчини никак не сумел.

Сейчас перед Манчини стоит первоочередная задача вывести сборную Саудовской Аравии на чемпионат мира-2026. Конечно, саудиты были бы не прочь выиграть и недавно состоявшийся в Катаре Кубок Азии, но там их сборная выбыла из борьбы уже на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Южной Кореи. Однако увольнять за подобное Манчини не стали, ведь в целом Саудовская Аравия пока весьма уверенно идет в отборочном цикле на ЧМ-2026.

1. Диего Симеоне (Атлетико) – 34 миллиона евро в год

Getty Images. Диего Симеоне

Вот уже который год лидером рейтинга наиболее высокооплачиваемых тренеров мирового футбола является аргентинец Диего Симеоне, который с декабря 2011-го возглавляет мадридский Атлетико. За это время «матрасники» со своим коучем дважды становились чемпионами Испании, дважды играли в финалах Лиги чемпионов и два раза побеждали в Лиге Европы.

Для Атлетико Симеоне уже давно стал абсолютно культовым персонажем, уход которого станет для мадридцев, вероятно, не меньшим шоком, чем завершение сотрудничества между Алексом Фергюсоном и Манчестер Юнайтед или Арсеном Венгером и Арсеналом. Что правда, пока о подобном говорить не приходится, ведь в ноябре минувшего года Симеоне подписал с Атлетико новый контракт – до лета 2027-го.

А это значит, что как минимум еще несколько лет Симеоне будет держать планку по зарплате для всех остальных коллег, преодолеть которую пока не готовы, кажется, даже инвесторы-богатеи из Саудовской Аравии…

Текст: meta.ua/sport