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02 ноября 2024, 02:58 |
625
0

ФОТО. Как живёт Стивен Джеррард в Саудовской Аравии. Не хуже Роналду

Легенда Ливерпуля наслаждается новой жизнью

02 ноября 2024, 02:58 |
625
0
ФОТО. Как живёт Стивен Джеррард в Саудовской Аравии. Не хуже Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Стивена Джеррарда совсем скоро могут уволить с поста главного тренера «Аль-Иттифак».

Издание The Sun использовало эту новость как инфоповод, чтоб рассказать как легенда «Ливерпуля» живёт на Ближнем Востоке.

Болельщики и эксперты призывают англичанина покинуть клуб после того, как команда сенсационно проиграла «Аль-Жабалену» (1:3) в 1/8 финала «Kings Cup of Champions».

Но Стиви Джи не спешит идти в отставку, ведь годовой контракт измеряется одним из наибольших окладов в мировом футболе – 15,2 млн фунтов.

Для проживания Стивен и его супруга Алекс выбрали соседний Бахрейн – в этой стране нет таких жестких запретов, как в Саудовской Аравии. В Бахрейне 44-летний наставник может спокойно выпить алкоголь, например...

Они арендуют дом за 10 000 фунтов стерлингов в месяц в частном поместье, в деревне Хамала.

Этот дом имеет шесть больших спален, бассейн, теннисный корт и игровую комнату. Комплекс огражден высокими воротами, поэтому частная жизнь семьи тут уважается.

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Чтобы добраться на тренировку «Аль-Иттифак» Джеррарду требуется чуть больше часа.

Как только Стивен приехал в Саудовскую Аравию, клуб подарил ему виллу в Даммаме, и семья иногда бывает там.

Жене – Алекс Джеррард – очень нравится на новом месте: девушка занята шоппингом и другими развлечениями, при этом воспитывая трёх дочерей.

Дети ходят в одну из найпрестижнейших англоязычных школ мира, которая входит в ТОП-100 лучших.

Для Алекс есть немало возможностей побаловать себя во многих спа-центрах и салонах Бахрейна, которые часто можно найти в роскошных отелях.

В рамках контракта Джеррарда с клубом, бывшая звезда сборной Англии получила бесплатное членство в двух самых эксклюзивных оздоровительных клубах страны, расположенных в пятизвездочных отелях «Four Seasons» и «Ritz Carlton».

Членство в оздоровительном клубе «Ritz-Carlton» обычно стоит около 5000 фунтов стерлингов.

Семья также любит проводить время в эксклюзивном регби-клубе Бахрейна.

Это не жизнь, а сказка, и именно поэтому Джеррард не хочет покидать «Аль-Иттифак»:

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Стивен Джеррард фото lifestyle Ливерпуль Саудовская Аравия чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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