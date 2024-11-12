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Италия
12 ноября 2024, 23:47 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:48
310
0

Не срослось. Летний топ-трансфер МЮ может вернуться «домой» уже зимой

Джошуа Зиркзе может перейти в «Ювентус»

12 ноября 2024, 23:47 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:48
310
0
Не срослось. Летний топ-трансфер МЮ может вернуться «домой» уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе может покинуть клуб уже этой зимой, сообщает Tutto Sport.

23-летний страйкер, несмотря на удачный старт в Манчестере (забитый гол в ворота «Фулхэма» в дебютном матче), не смог проявить себя на том уровне, которого ожидали от голландца. Ни предыдущий тренерский штаб Эрика тен Хага, ни новый тренерский штаб Рубена Аморима особо не рассчитывают на игрока, даже несмотря на его очевидные таланты.

В игру готов вступить «Ювентус» Тиаго Мотты, который и раскрыл Джошуа в «Болонье». «Старая сеньора» рассматривает варианты аренды игрока, место которому на поле явно найдется, учитывая еще и практически полную безальтернативность Душана Влаховича.

Джошуа Зиркзе провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Защитник «Манчестер Юнайтед» сыграл за клуб впервые за полтора года.

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Джошуа Зиркзе Манчестер Юнайтед Ювентус трансферы Серии A трансферы АПЛ Тиаго Мотта
Данііл Киріяка Источник: Tuttosport
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