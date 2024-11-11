Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане предложили 250 миллионов евро за 24-летнего футболиста. Если переход за такую сумму состоится, то это станет новым трансферным рекордом.

Отмечается, что королевский клуб не настроен продавать свою звезду, но предложения в 250 миллионов вполне достаточно, чтобы убедить «сливочных» отпустить игрока, если он этого захочет.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиусом Жуниором интересуются клубы Саудовской Аравии.