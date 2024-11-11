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Испания
11 ноября 2024, 09:26 |
1070
1

Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала

Винисиус Жуниор может стать игроком «ПСЖ»

11 ноября 2024, 09:26 |
1070
1
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане предложили 250 миллионов евро за 24-летнего футболиста. Если переход за такую сумму состоится, то это станет новым трансферным рекордом.

Отмечается, что королевский клуб не настроен продавать свою звезду, но предложения в 250 миллионов вполне достаточно, чтобы убедить «сливочных» отпустить игрока, если он этого захочет.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиусом Жуниором интересуются клубы Саудовской Аравии.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 рекорд
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Муґунот Уух
ото буде дурний, якщо піде туди.
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