Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Винисиус Жуниор может стать игроком «ПСЖ»
Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, парижане предложили 250 миллионов евро за 24-летнего футболиста. Если переход за такую сумму состоится, то это станет новым трансферным рекордом.
Отмечается, что королевский клуб не настроен продавать свою звезду, но предложения в 250 миллионов вполне достаточно, чтобы убедить «сливочных» отпустить игрока, если он этого захочет.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Винисиусом Жуниором интересуются клубы Саудовской Аравии.
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