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12 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 13 ноября 2024, 00:23
153
0

ФОТО. Левадия отпраздновала чемпионство в Эстонии с флагами Украины

В борьбе за титул «Левадия» опередила главных конкурентов на 15–17 очков

12 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 13 ноября 2024, 00:23
153
0
ФОТО. Левадия отпраздновала чемпионство в Эстонии с флагами Украины
ФК Левадия

Таллинский клуб «Левадия» впервые за три года стал чемпионом Эстонии.

В сезоне 2024 «Левадия» опередила главных конкурентов – «Пайде», «Нымме Калью», «Флору» – на 15–17 очков.

Во время празднования «Левадия» развернула флаги Украины, которую поддерживает уже несколько лет.

Президент Левадии, украинец Виктор Левада, активно помогает семьям украинских футбольных фанатов и принимает участие в благотворительных программах в поддержку Украины.

Чемпионат Эстонии 2024. Итоговая таблица

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Николай Степанов Источник: Бомбардир
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