ФОТО. Левадия отпраздновала чемпионство в Эстонии с флагами Украины
В борьбе за титул «Левадия» опередила главных конкурентов на 15–17 очков
Таллинский клуб «Левадия» впервые за три года стал чемпионом Эстонии.
В сезоне 2024 «Левадия» опередила главных конкурентов – «Пайде», «Нымме Калью», «Флору» – на 15–17 очков.
Во время празднования «Левадия» развернула флаги Украины, которую поддерживает уже несколько лет.
Президент Левадии, украинец Виктор Левада, активно помогает семьям украинских футбольных фанатов и принимает участие в благотворительных программах в поддержку Украины.
Чемпионат Эстонии 2024. Итоговая таблица
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