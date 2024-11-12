ФОТО. Левадия отпраздновала чемпионство в Эстонии с флагами Украины

Таллинский клуб «Левадия» впервые за три года стал чемпионом Эстонии.

В сезоне 2024 «Левадия» опередила главных конкурентов – «Пайде», «Нымме Калью», «Флору» – на 15–17 очков.

Во время празднования «Левадия» развернула флаги Украины, которую поддерживает уже несколько лет.

Президент Левадии, украинец Виктор Левада, активно помогает семьям украинских футбольных фанатов и принимает участие в благотворительных программах в поддержку Украины.

Чемпионат Эстонии 2024. Итоговая таблица

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