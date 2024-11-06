Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич вошел в историю Реала. Какой рекорд покорил?
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 13:43 | Обновлено 06 ноября 2024, 13:50
482
0

Модрич вошел в историю Реала. Какой рекорд покорил?

Хорватский полузащитник провел памятный матч в Лиге чемпионов

06 ноября 2024, 13:43 | Обновлено 06 ноября 2024, 13:50
482
0
Модрич вошел в историю Реала. Какой рекорд покорил?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич установил рекорд в матче Лиги чемпионов. 5 ноября испанский клуб проиграл итальянскому «Милану» в поединке 4-го тура.

В этом матче Модрич вышел в стартовом составе и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен. Этот поединок стал для хорвата 99 в Лиге чемпионов в футболке «Реала». Лука обогнал Тони Кррооса и теперь является единоличным лидером по этому показателю.

Лука Модрич перебрался в Испанию в 2012 году из «Тоттенхэма» – мадридский клуб заплатил тогда 35 млн евро. В этом сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи.

По теме:
ВИРТ: «Шахтер – фаворит. Если не побеждать Янг Бойз, то кого тода?»
Владимир МИКИТИН: «Шахтер должен набирать свои очки»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы проиграли 4:1. Что я должен сказать?»
Лига чемпионов Лука Модрич Реал Мадрид Реал - Милан Милан Тони Кроос
Микола Титюк Источник: Football Espana
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Футбол | 06 ноября 2024, 00:05 45
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде

Команда Анчелотти продолжила страдания после разгрома в El Clasico

Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Теннис | 05 ноября 2024, 20:40 0
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024

Коко Гофф досрочно гарантировала себе выход из группы на WTA Finals в Эр-Рияде

Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 06.11.2024, 12:01
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Футбол | 06.11.2024, 00:37
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
Футбол | 06.11.2024, 12:52
«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
05.11.2024, 02:27 1
Теннис
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 5
Бокс
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
04.11.2024, 20:11
Бокс
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем