Модрич вошел в историю Реала. Какой рекорд покорил?

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич установил рекорд в матче Лиги чемпионов. 5 ноября испанский клуб проиграл итальянскому «Милану» в поединке 4-го тура.

В этом матче Модрич вышел в стартовом составе и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен. Этот поединок стал для хорвата 99 в Лиге чемпионов в футболке «Реала». Лука обогнал Тони Кррооса и теперь является единоличным лидером по этому показателю.

Лука Модрич перебрался в Испанию в 2012 году из «Тоттенхэма» – мадридский клуб заплатил тогда 35 млн евро. В этом сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи.

