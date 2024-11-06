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  4. Жирона установила уникальный антирекорд Лиги чемпионов в дебютном сезоне
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 05:48 |
1062
0

Жирона установила уникальный антирекорд Лиги чемпионов в дебютном сезоне

За 4 матча в главном еврокубке подопечные Мичела оформили 4 автогола

06 ноября 2024, 05:48 |
1062
0
Жирона установила уникальный антирекорд Лиги чемпионов в дебютном сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами ПСВ и Жирона. Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Четвертый мяч в матче был забит в свои ворота – автогол оформил Ладислав Крейчи.

Это уже четвертый автогол для Жироны в четырех матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Это является рекордным показателем среди всех команд за одну кампанию в истории соревнований.

Жирона впервые выступает в ЛЧ. За 4 поединка подопечные Мичела сумели добыть только одну победу (над Слованом 2:0).

Видеообзор матча ПСВ – Жирона (4:0)

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автогол антирекорд Жирона ПСВ Лига чемпионов Ладислав Крейчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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