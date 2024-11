Жирона установила уникальный антирекорд Лиги чемпионов в дебютном сезоне

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами ПСВ и Жирона. Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Четвертый мяч в матче был забит в свои ворота – автогол оформил Ладислав Крейчи.

Это уже четвертый автогол для Жироны в четырех матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Это является рекордным показателем среди всех команд за одну кампанию в истории соревнований.

Жирона впервые выступает в ЛЧ. За 4 поединка подопечные Мичела сумели добыть только одну победу (над Слованом 2:0).

4 - Girona have scored four own goals in just four Champions League games this season, the most of any team in a single edition in competition's history. Unfortunate. pic.twitter.com/dbTNEyoBPB