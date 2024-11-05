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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
05.11.2024 19:45 – FT 4 : 0
Жирона
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:09
1067
7

Крах продолжается. ПСВ отгрузил Жироне без Цыганкова четыре мяча в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Эйндховена в 4-м туре еврокубка

05 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:09
1067
7
Крах продолжается. ПСВ отгрузил Жироне без Цыганкова четыре мяча в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за нидерландский коллектив отличились Райан Фламинго, Малик Тиллман, Йохан Букайоко, а еще один мяч в свои ворота оформил Ладислав Крейчи.

Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок.

Жирона проиграла уже 3-й матч в текущей кампании ЛЧ, на счету подопечных Мичела всего одна победа (над Слованом). С 3 очками жиронцы располагаются на 26-м месте. ПСВ набрал 5 пунктов благодаря этой победе и находится на 18-й позиции.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

ПСВ (Нидерланды) – Жирона (Испания) – 4:0

Голы: Фламинго, 16, Тиллман, 33, Бакайоко, 83, Крейчи, 89 (автогол)

ПСВ: Бенитес, Дамс (Оппегор, 71), Боскальи, Фламинго, Карсдорп (Сайбари, 71), Мауро Жуниор, Тилльман, Тил (Бабади, 85), Ланг (Дриауех, 64), де Йонг (Пепи, 85), Бакайоко.

Жирона: Гассанига, Блинд, Крейчи, Давид Лопес, Мартинес, Клуа (Гарсия, 79), Эррера (Ромеу, 61), Мигель Гутьеррес, Хиль (Ким Мин Су, 79), ван де Бек (Хуанпе, 61), Миовски (Стуани, 67).

Предупреждения: Мартинес (40), де Йонг (40), Хиль (48), Карсдорп (58), Дамс (60), Бакайоко (90+1), Гассанига (90+1), Стуани (90+1).

Удаление: Мартинес, 55

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ПСВ Жирона Лига чемпионов Виктор Цыганков автогол Йохан Бакайоко Ладислав Крейчи удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Русланчик Шевченко
Очередная команда выскочка...увы
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+5
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Harun Bakircioğlu
У Жироны хотя бы 1 победа есть и 4 забитых мяча.
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+2
Перець
Та і пох
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+2
DaVinci
Ну так все закономірно. Це клуб який існує за рахунок того, що перепродає своїх гравців вигідніше. Половину стартового складу продали, а на заміну набрали гравців які не підходять під стиль гри, але яких знову можна вигідно перепродати.
Думаю для них зараз головна мета зберегти прописку у вишці
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0
VovanSidorovi4
Без Вити посыпалась Жирона
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-4
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