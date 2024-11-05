Крах продолжается. ПСВ отгрузил Жироне без Цыганкова четыре мяча в ЛЧ

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

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Голами за нидерландский коллектив отличились Райан Фламинго, Малик Тиллман, Йохан Букайоко, а еще один мяч в свои ворота оформил Ладислав Крейчи.

Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок.

Жирона проиграла уже 3-й матч в текущей кампании ЛЧ, на счету подопечных Мичела всего одна победа (над Слованом). С 3 очками жиронцы располагаются на 26-м месте. ПСВ набрал 5 пунктов благодаря этой победе и находится на 18-й позиции.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

ПСВ (Нидерланды) – Жирона (Испания) – 4:0

Голы: Фламинго, 16, Тиллман, 33, Бакайоко, 83, Крейчи, 89 (автогол)

ПСВ: Бенитес, Дамс (Оппегор, 71), Боскальи, Фламинго, Карсдорп (Сайбари, 71), Мауро Жуниор, Тилльман, Тил (Бабади, 85), Ланг (Дриауех, 64), де Йонг (Пепи, 85), Бакайоко.



Жирона: Гассанига, Блинд, Крейчи, Давид Лопес, Мартинес, Клуа (Гарсия, 79), Эррера (Ромеу, 61), Мигель Гутьеррес, Хиль (Ким Мин Су, 79), ван де Бек (Хуанпе, 61), Миовски (Стуани, 67).



Предупреждения: Мартинес (40), де Йонг (40), Хиль (48), Карсдорп (58), Дамс (60), Бакайоко (90+1), Гассанига (90+1), Стуани (90+1).

Удаление: Мартинес, 55