ПСВ Эйндховен

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

ПСВ (Нидерланды) – Жирона (Испания) – 4:0

Голы: Фламинго, 16, Тиллман, 33, Бакайоко, 83, Крейчи, 89 (автогол)

Удаление: Мартинес, 55

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Фламинго, 16 мин.

ГОЛ! 2:0 Тиллман, 33 мин.

ГОЛ! 3:0 Бакайоко, 83 мин.

ГОЛ! 4:0 Крейчи, 89 мин. (автогол)