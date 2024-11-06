ПСВ Эйндховен

ПСВ – Жирона – 4:0. Скандальный мяч и разгром. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25
5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Жирона.
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Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября
ПСВ (Нидерланды) – Жирона (Испания) – 4:0
Голы: Фламинго, 16, Тиллман, 33, Бакайоко, 83, Крейчи, 89 (автогол)
Удаление: Мартинес, 55
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Фламинго, 16 мин.
ГОЛ! 2:0 Тиллман, 33 мин.
ГОЛ! 3:0 Бакайоко, 83 мин.
ГОЛ! 4:0 Крейчи, 89 мин. (автогол)
События матча
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