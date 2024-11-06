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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
05.11.2024 19:45 – FT 4 : 0
Жирона
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 01:23 |
124
0

ПСВ – Жирона – 4:0. Скандальный мяч и разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25

06 ноября 2024, 01:23 |
124
0
ПСВ – Жирона – 4:0. Скандальный мяч и разгром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

ПСВ (Нидерланды) – Жирона (Испания) – 4:0

Голы: Фламинго, 16, Тиллман, 33, Бакайоко, 83, Крейчи, 89 (автогол)

Удаление: Мартинес, 55

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Фламинго, 16 мин.

ГОЛ! 2:0 Тиллман, 33 мин.

ГОЛ! 3:0 Бакайоко, 83 мин.

ГОЛ! 4:0 Крейчи, 89 мин. (автогол)

События матча

89’
ГОЛ ! Автогол забил Ладислав Крейчи (Жирона).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Бакайоко (ПСВ Эйндховен).
55’
Арнау Мартинес (Жирона) получает красную карточку.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (ПСВ Эйндховен).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Фламинго (ПСВ Эйндховен).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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