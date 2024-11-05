ПСВ Эйндховен

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05.11.2024 19:45 - : -
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 01:18 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:37
11
0

ПСВ – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября в 19:45 по Киеву

05 ноября 2024, 01:18 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:37
11
0
ПСВ – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября на «Филлипс» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором ПСВ встретится с «Жироной». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

ПСВ

Команда в 2023-м году получила нового наставника, Питера Боса. Вернувшись на родину, он взял сразу же Суперкубок, а потом обошли Фейеноорд в борьбе за лидерство в Эредивизии. В итоге именно поэтому крестьяне смогли получить пропуск напрямую в основной раунд Лиги чемпионов (впрочем, и сейчас получается на внутренней арене, после осечки в голландском Суперкубке). Но уже там голландцы стартовали очень неубедительно. Они начали с поражения 1:3 на выезде Ювентусу, а потом дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1, сначала на своем поле с лиссабонским Спортингом, а потом - на выезде с ПСЖ. Пока что ситуация не критичная, но при этом впереди удобные соперники, и самое время начинать побеждать в этом цикле Лиги чемпионов.

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Жирона

Клуб вообще-то проводит только пятый сезон в Примере, и лишь третий кряду. Еще какое-то десятилетие назад о таком проекте никто особенно и не знал. И, при всем признании отличной работы Мичела, как и мастерства скаутов жиронцев, третье место в прошлом сезоне Примеры стало громкой сенсацией. Впрочем, уже можно уверенно говорить, что такое не повторится. Проигрывают сейчас каталонцы даже Лас-Пальмасу, и если команда за что-то может в перспективе бороться, так это за выживание - до зоны вылета не так и много. В Лиге чемпионов еще и не везло: стартовали с поражений ПСЖ и Фейеноорду из-за автоголов. И только в прошлом туре наконец-то выиграли, со счетом 2:0 победили братиславский Слован. Но сейчас будет более опытный и статусный оппонент.

Статистика личных встреч

С учетом крайне скромной истории жиронцев, неудивительно, что это будет первая их встреча с представителем Нидерландов.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом нидерландцев. Но гостям терять нечего, так что стоит использовать ставку на то, что клубы выдадут тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
ПСВ Эйндховен
5 ноября 2024 -
19:45
Жирона
Тотал голов больше 2.5 1.66 Сделать ставку
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ПСВ Жирона Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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