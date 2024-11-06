МИЧЕЛ: «То, что мы пережили, помогает нам не захотеть пережить это снова»

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Жирона.

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Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

После завершения встречи наставник жиронцев Мичел провел пресс-конференцию:

«Первый тайм сложился хорошо для обеих команд. Мы допустили ошибку, особенно при втором голе, и нас заперли в маленькой зоне. Два гола, а также удаление, усложнили нам задачу.

Мы очень хорошо вышли из-под давления и провели хорошую игру, но во втором тайме они нас превзошли, потому что мы не могли дать больше. ПСВ заслужил победу, но если в принципе в любом соревновании решающее значение имеют мелкие детали, то представьте себе, что бывает в Лиге чемпионов. Я не ставлю крест на команде из-за поражения, мы — команда, которая смотрит вперед.

Лига чемпионов – это мечта, несмотря на все страдания, которые мы пережили. Мы не сдадимся и будет пробовать все. Цель состоит в том, чтобы продолжать расти, я сказал игрокам не смотреть на результат.

Надо быстро перевернуть страницу Лиги чемпионов. Это не разочарование, но это тяжелый удар. Нам нужно думать о чемпионате и сыграть как можно лучше, чтобы набрать три очка против Хетафе. Посмотрим, что будет дальше, что будет важно. Мы участвуем в трех соревнованиях, и у нас есть команда, способная участвовать во всех трех. То, что мы пережили, помогает нам не захотеть пережить это снова».

Игрок Жироны Дэйли Блинд:

«Первый шанс был за нами, но мы пропустили гол из аута, чего, конечно, не должно быть. После этого мы попытались играть. Это была открытая игра. Мы много двигались, когда владели мячом, но в целом ПСВ имел преимущество.

Мы потеряли нескольких игроков из-за травм. Это сложная ситуация. Но я не хочу приводить это в качестве оправдания. Нам нужно побеждать с теми игроками, которые у нас есть. Мы упорно боролись. Мы вышли из раздевалки с хорошим настроем. Но после красной карточки игра была закончена».

Видеообзор матча ПСВ – Жирона (4:0)