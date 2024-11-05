Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА: «Гол ПСВ после аута – легитимный»
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:19 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:29
694
0

Экс-арбитр ФИФА: «Гол ПСВ после аута – легитимный»

Резонансный момент возник в матче ЛЧ c участием Жироны

05 ноября 2024, 23:19 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:29
694
0
Экс-арбитр ФИФА: «Гол ПСВ после аута – легитимный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Фламинго

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет на 16-й минуте после вбрасывания мяча из аута, хотя было четко видно, что игрок нидерландцев заступил за боковую линию. Не было ли нарушения правил?

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этому игровому эпизоду:

«Рефери принял правильное решение, засчитав взятие ворот. Согласно правилам, если на момент вбрасывания мяча даже незначительная часть ступни игрока находится на боковой линии, то это не является нарушением. А именно так было в этом игровом эпизоде. Вот если бы нога футболиста хозяев полностью находилась в поле, то гол был бы аннулирован».

ГОЛ! 1:0 Фламинго, 16 мин.

По теме:
Лукас ВАСКЕС: «Мы должны улучшить как защиту, так и атаку»
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
инсайд Мирослав Ступар Лига чемпионов Жирона ПСВ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Футбол | 05 ноября 2024, 00:16 2
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал

«Порту» серьезно рассматривает подписание Лунина

Как это было. 27 лет назад Динамо разгромило Барселону
Футбол | 05 ноября 2024, 20:30 34
Как это было. 27 лет назад Динамо разгромило Барселону
Как это было. 27 лет назад Динамо разгромило Барселону

В историческом сезоне для «Динамо» «Барселона» проигрывала украинцам дважды

ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Футбол | 05.11.2024, 05:08
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 10:31
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
ВИДЕО. Отразил удар головой. Как Лунин спас Реал от 1:3 против Милана в ЛЧ
Футбол | 05.11.2024, 23:25
ВИДЕО. Отразил удар головой. Как Лунин спас Реал от 1:3 против Милана в ЛЧ
ВИДЕО. Отразил удар головой. Как Лунин спас Реал от 1:3 против Милана в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
04.11.2024, 22:49 7
Футбол
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
04.11.2024, 15:25 10
Футбол
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
04.11.2024, 14:08 91
Футбол
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 1
Бокс
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57
Бокс
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем