Экс-арбитр ФИФА: «Гол ПСВ после аута – легитимный»
Резонансный момент возник в матче ЛЧ c участием Жироны
5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Жирона.
Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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Хозяева открыли счет на 16-й минуте после вбрасывания мяча из аута, хотя было четко видно, что игрок нидерландцев заступил за боковую линию. Не было ли нарушения правил?
Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этому игровому эпизоду:
«Рефери принял правильное решение, засчитав взятие ворот. Согласно правилам, если на момент вбрасывания мяча даже незначительная часть ступни игрока находится на боковой линии, то это не является нарушением. А именно так было в этом игровом эпизоде. Вот если бы нога футболиста хозяев полностью находилась в поле, то гол был бы аннулирован».
ГОЛ! 1:0 Фламинго, 16 мин.
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