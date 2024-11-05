ВИДЕО. Ассит из аута. Как ПСВ забил Жироне в ЛЧ. Гол должны были отменить

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Жирона.

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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На 16-й минуте Райан Фалминго вывел хозяев поля вперед. Ассист на него отдал Малик Тиллман, который точно вбросил мяч на автора гола из аута.

Однако перед вбрасыванием Малик заступил за боковую линию, что отчетливо видно на видеоповторе. Рефери не заметил нарушения правил и гол был засчитан.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок.

❗️ ВИДЕО. Ассист из аута. Как ПСВ забил Жироне в ЛЧ. Гол должны были отменить