Лига чемпионов05 ноября 2024, 19:18 | Обновлено 05 ноября 2024, 19:25
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Сыграет ли Цыганков? Стали известны стартовые составы на матч ПСВ – Жирона
Матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов начнется в 19:30 по Киеву
05 ноября 2024, 19:18 | Обновлено 05 ноября 2024, 19:25
1305
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Во вторник, 5 ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют ПСВ и «Жирона».
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! 💜 #PSVGIR #UCL pic.twitter.com/L7lTctFZO7— Girona FC (@GironaFC) November 5, 2024
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