Сыграет ли Цыганков? Стали известны стартовые составы на матч ПСВ – Жирона

Во вторник, 5 ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют ПСВ и «Жирона».

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.