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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 19:18 | Обновлено 05 ноября 2024, 19:25
1305
0

Сыграет ли Цыганков? Стали известны стартовые составы на матч ПСВ – Жирона

Матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов начнется в 19:30 по Киеву

05 ноября 2024, 19:18 | Обновлено 05 ноября 2024, 19:25
1305
0
Сыграет ли Цыганков? Стали известны стартовые составы на матч ПСВ – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 5 ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют ПСВ и «Жирона».

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

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Жирона Виктор Цыганков ПСВ Лига чемпионов стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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