Вирт назвал точный счет матча Шахтер – Янг Бойз в Лиге чемпионов

Именитый украинский тренер Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча донецкого «Шахтера» в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов, где «горняки» сыграют против «Янг Бойз».

«Ставлю на победу украинской команды со счетом 2:1», – сказал Юрий Вирт.

Матч «Шахтер» – «Янг Бойз» состоится завтра, шестого ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

«Горняки» имеют лишь один пункт после трех матчей в Лиге чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), проиграл «Аталанте» (0:3) и уступил «Арсеналу» (0:1).

Ранее главный тренер «горняков» Марино Пушич назвал главную задачу «Шахтера» на матч Лиги чемпионов.