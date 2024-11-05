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  4. Вирт назвал точный счет матча Шахтер – Янг Бойз в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 22:36 |
497
0

Вирт назвал точный счет матча Шахтер – Янг Бойз в Лиге чемпионов

Украинский тренер верит в успех «горняков»

05 ноября 2024, 22:36 |
497
0
Вирт назвал точный счет матча Шахтер – Янг Бойз в Лиге чемпионов

Именитый украинский тренер Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча донецкого «Шахтера» в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов, где «горняки» сыграют против «Янг Бойз».

«Ставлю на победу украинской команды со счетом 2:1», – сказал Юрий Вирт.

Матч «Шахтер» – «Янг Бойз» состоится завтра, шестого ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

«Горняки» имеют лишь один пункт после трех матчей в Лиге чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), проиграл «Аталанте» (0:3) и уступил «Арсеналу» (0:1).

Ранее главный тренер «горняков» Марино Пушич назвал главную задачу «Шахтера» на матч Лиги чемпионов.

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Юрий Вирт Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Янг Бойз
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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