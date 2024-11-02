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Англия
02 ноября 2024, 20:25 | Обновлено 02 ноября 2024, 20:53
591
0

Микель АРТЕТА: «Мы заслужили сегодня проиграть»

Наставник «Арсенала» прокомментировал поражение от «Ньюкасла»

02 ноября 2024, 20:25 | Обновлено 02 ноября 2024, 20:53
591
0
Микель АРТЕТА: «Мы заслужили сегодня проиграть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение в матче 10-го тура АПЛ против «Ньюкасла»:

«Мы заслужили проиграть сегодня. Я думал, что мы очень хорошо начали и в самом деле доминировали. Однако мы недостаточно хорошо защищали штрафную площадку. Надо похвалить соперников, они забили классный гол. Затем игра меняется, и вы начинаете играть в другую игру. Вы должны адаптироваться, а мы сделали это недостаточно хорошо. Я очень разочарован. Нас втянули в игру, которую они постоянно ищут, и мы не могли играть в игру, которую хотели. У нас было два больших шанса – у Мерино и у Райса, однако нам чего-то не хватило».

Матч «Ньюкасл» – «Арсенал» закончился со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету форварда хозяев Александера Исака.

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Іван Распутін Источник: Daily Mail
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