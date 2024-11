Микель АРТЕТА: «Мы заслужили сегодня проиграть»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение в матче 10-го тура АПЛ против «Ньюкасла»:

«Мы заслужили проиграть сегодня. Я думал, что мы очень хорошо начали и в самом деле доминировали. Однако мы недостаточно хорошо защищали штрафную площадку. Надо похвалить соперников, они забили классный гол. Затем игра меняется, и вы начинаете играть в другую игру. Вы должны адаптироваться, а мы сделали это недостаточно хорошо. Я очень разочарован. Нас втянули в игру, которую они постоянно ищут, и мы не могли играть в игру, которую хотели. У нас было два больших шанса – у Мерино и у Райса, однако нам чего-то не хватило».

Матч «Ньюкасл» – «Арсенал» закончился со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету форварда хозяев Александера Исака.

