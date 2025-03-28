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  4. Джокович пояснил, как ему удалось обыграть Корду в четвертьфинале Майами
ATP
28 марта 2025, 18:26 |
180
0

Джокович пояснил, как ему удалось обыграть Корду в четвертьфинале Майами

Новак переиграл Себастьяна в двух сетах и далее сыграет с Григором Димитровым

28 марта 2025, 18:26 |
180
0
Джокович пояснил, как ему удалось обыграть Корду в четвертьфинале Майами
Matthew Stockman/Getty Images. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над Себастьяном Кордой в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами:

«Невероятная подача на протяжении всего турнира, я подавал действительно хорошо. Особенно сегодня, и это было необходимо, потому что во втором сете Себастьян заставил меня много бегать и играл действительно хорошо на задней линии, делая, возможно, меньше ошибок, чем в первом сете.

Мне пришлось использовать мощную подачу, чтобы выбраться из сложных ситуаций. Я уступал 0:3, 0-30, но затем выполнил несколько хороших подач и получил возможность совершить брейк, что я и сделал. Тай-брейк мог сложиться в любую сторону, но снова подача меня спасла. При счете 5:4 – подача навылет. При 6:4 – эйс, который завершил матч. Это можно считать главным моментом сегодняшней игры».

Благодаря точности (83%) Новак выиграл 84% очков за матч на своей первой подаче против 70% у Корды. Точность первой подачи у американца был и того меньше – 66%. Именно этот фактор и стал решающим по мнению серба.

Новак Джокович продолжает свой путь к рекордному – седьмому трофею на Мастерсах в Майами. В полуфинале ему будет противостоять болгарин Григор Димитров.

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ATP Майами Новак Джокович Себастьян Корда Григор Димитров
Вячеслав Кулаковский Источник: ATP Tour
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