Джокович пояснил, как ему удалось обыграть Корду в четвертьфинале Майами
Новак переиграл Себастьяна в двух сетах и далее сыграет с Григором Димитровым
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над Себастьяном Кордой в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами:
«Невероятная подача на протяжении всего турнира, я подавал действительно хорошо. Особенно сегодня, и это было необходимо, потому что во втором сете Себастьян заставил меня много бегать и играл действительно хорошо на задней линии, делая, возможно, меньше ошибок, чем в первом сете.
Мне пришлось использовать мощную подачу, чтобы выбраться из сложных ситуаций. Я уступал 0:3, 0-30, но затем выполнил несколько хороших подач и получил возможность совершить брейк, что я и сделал. Тай-брейк мог сложиться в любую сторону, но снова подача меня спасла. При счете 5:4 – подача навылет. При 6:4 – эйс, который завершил матч. Это можно считать главным моментом сегодняшней игры».
Благодаря точности (83%) Новак выиграл 84% очков за матч на своей первой подаче против 70% у Корды. Точность первой подачи у американца был и того меньше – 66%. Именно этот фактор и стал решающим по мнению серба.
Новак Джокович продолжает свой путь к рекордному – седьмому трофею на Мастерсах в Майами. В полуфинале ему будет противостоять болгарин Григор Димитров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь Борнмута все же выбрал Дина
Киевский клуб – фаворит матча, и должен свой статус спокойно подтвердить