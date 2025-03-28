ФОТО. Одноклубник Зинченка женится на секс-бомбе. Она – 10/10
Габриэл Мартинелли сделал предложение руки и сердца Изабелле Руссо
Габриэл Мартинелли поделился яркими кадрами со своих помолвок.
Вингер «Арсенала» сделал предложение своей избраннице Изабелле Руссо, студентке медицины из Рио-де-Жанейро, и она ответила «да».
Они вместе с 2021 года и часто публикуют трогательные посты на годовщины.
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Руссо часто посещает матчи «Арсенала», надевая футболку с номером 11.
Предложение Габриэл сделал на четвертую годовщину отношений.
Одной из первых заметила этот особенный момент жена Александра Зинченко, Влада, поставившая влюбленные эмодзи под публикацией.
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